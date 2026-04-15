Новая система пограничного контроля создает в аэропортах очереди до трех часов, пассажиры опаздывают на самолеты
Европейские авиапассажиры сталкиваются с масштабными задержками после внедрения новой электронной системы пограничного контроля Европейского союза.
Новая система пограничного контроля (Entry/Exit System, или EES), которая регистрирует паспортные и биометрические данные граждан третьих стран, включая путешественников из Великобритании, вызвала заторы в крупнейших аэропортах Европы.
Авиакомпании и операторы аэропортов сообщают, что в часы пик очереди на пограничном контроле могут достигать от двух до трех часов, в результате чего многие пассажиры опаздывают на свои рейсы.
Европейская организация, представляющая аэропорты, Airports Council International Europe (ACI Europe), призвала Европейскую комиссию сделать систему более гибкой. По мнению организации, должна быть возможность временно приостанавливать пограничный контроль, если время ожидания становится слишком длительным.
«Пограничникам должна быть предоставлена возможность полностью приостанавливать работу системы EES, если время ожидания становится слишком большим. Это важно как в ближайшие недели, так и на протяжении всего летнего сезона», — заявил директор ACI Europe Оливер Янковец.
Хотя ранее Европейская комиссия утверждала, что среднее время проверки составляет около 70 секунд, авиационные организации отмечают, что на практике ситуация значительно сложнее. В некоторых случаях самолеты вылетали без десятков пассажиров, которые не успели вовремя добраться до выхода на посадку.
Особенно резкую критику высказывают пассажиры из Великобритании и других третьих стран, которым необходимо проходить дополнительный контроль.
Ситуация затрагивает и бюджетные авиакомпании. Например, в миланском аэропорту Линате около ста пассажиров ожидали рейс в Манчестер, где из-за длительных очередей и жары некоторым людям стало плохо. Авиакомпания оценила ситуацию как вышедшую из-под контроля.
ACI Europe подсчитала, что текущая ситуация угрожает репутации Европы как удобного и доступного туристического направления, особенно в то время, когда авиационный сектор сталкивается и с другими геополитическими напряжениями.
В то же время Европейский союз отметил, что система была создана для повышения эффективности пограничного контроля и усиления безопасности, и предполагается, что в переходный период возможны временные сбои.