"Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы убирать кукурузу": страны Балтии опасаются прекращения огня в Украине
Министры обороны стран Балтии уверены, что прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для региона, так как Кремль продолжит реализацию планов по перевооружению и переброске войск на северо-восточный фланг НАТО.
Как пишет Financial Times, Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине и отмечают, что Кремль уже наметил планы по увеличению военного производства и размещению дополнительных войск вдоль их границ. "Мы все понимаем, что, когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это означает, что уровень угрозы также очень быстро возрастет", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Financial Times.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сделал аналогичные замечания во время недавнего визита в Великобританию. "Давайте не будем питать иллюзий. Давайте не будем обманывать себя, что с Россией будет покончено после Украины. Россия воспользуется временем после прекращения огня, чтобы ускорить наращивание своего военного потенциала. У них уже есть огромная, обученная боевым действиям армия, которая станет еще больше", - сказал Шакалене.
Певкур считает, что из 600 000 российских военнослужащих, которые, по оценкам, в настоящее время находятся в Украине, 300 000 будут передислоцированы на другие участки. "Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы убирать кукурузу или делать что-то еще, потому что зарплата, которую они получают в армии, в пять-десять раз больше той, которую они могли бы получать в своем родном городе", - отметил он.
Страны Балтии также особенно обеспокоены масштабными военными учениями "Запад", которые пройдут вблизи их границ в России и Беларуси этой осенью. Эти учения имитируют конфликт со странами НАТО и включают в себя десятки тысяч военнослужащих, танков, самолетов и артиллерии, сообщает УНИАН.
При этом страны восточного фланга НАТО заявили, что не могут взять на себя обязательства по размещению войск в Украине в ущерб собственной безопасности. "Мы не можем ставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО. Мы не можем попасть в ловушку, что наши силы каким-то образом закреплены в Украине. Тогда мы будем иметь риски на нашей границе", - сказал Певкур.