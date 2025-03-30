"Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы убирать кукурузу": страны Балтии опасаются прекращения огня в Украине

Певкур считает, что из 600 000 российских военнослужащих, которые, по оценкам, в настоящее время находятся в Украине, 300 000 будут передислоцированы на другие участки. "Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы убирать кукурузу или делать что-то еще, потому что зарплата, которую они получают в армии, в пять-десять раз больше той, которую они могли бы получать в своем родном городе", - отметил он.