Вентспилсское самоуправление отказалось от строительства индустриального парка национального значения

Проведя повторный опрос коммерсантов и обобщив сводку результативных показателей коммерсантов к февралю этого года, самоуправление пришло к выводу, что общий планируемый объем нефинансовых инвестиций от привлеченных инвесторов и уже имеющихся в Вентспилсе коммерсантов не достигает запланированных в проекте показателей. На основании анализа всей доступной информации был сделан вывод, что проект нуждается в финансовых корректировках, которые принесут критический ущерб муниципальному бюджету и негативно повлияют на его потенциал реализации других проектов и выполнения автономных функций.