Поехала в Ригу на такси, чтобы отдать 4000 евро мошеннику: женщины из разных городов Латвии становятся жертвами преступной схемы
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Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

Поехала в Ригу на такси, чтобы отдать 4000 евро мошеннику: женщины из разных городов Латвии становятся жертвами преступной схемы

Отдел новостей

Otkrito.lv

Одна жительница Вентспилса получила звонок от мошенницы, которая представилась адвокатом и заявила, что дочь женщины стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела, якобы необходимо заплатить деньги. Женщина на такси отправилась в Ригу, где встретилась с мужчиной-курьером и передала ему 4000 евро.

Другая жительница Вентспилса также получила звонок с незнакомого номера. Мошенница, выдавая себя за ее дочь, сообщила, что попала в ДТП и срочно нужны все наличные деньги для адвоката. Женщина положила 4000 евро в конверт и отправилась на такси в Ригу, чтобы передать деньги. Однако по дороге ей удалось связаться с дочерью, которая заверила, что с ней все в порядке. В результате деньги переданы не были.

Также мошенники попытались выманить у жительницы Вентспилса 5200 евро, из которых 200 евро якобы нужно было заплатить водителю такси за проезд. Однако передача денег была прервана.

Жертвой мошенников чуть не стала и жительница Талси. Ей позвонили и сообщили, что ее родственница попала в аварию, и для нее в больнице срочно нужны 25 000 евро и различные вещи. Женщина на такси отправилась в Ригу, но благодаря счастливой случайности деньги мошенникам не передала. По всем этим случаям Государственная полиция возбудила уголовные дела.

Кроме того, жительница Лиепаи получила SMS-сообщение якобы от tiesas.lv, в котором содержалась ссылка для получения информации о сроках оплаты штрафа. Женщина перешла по ссылке и попыталась войти в систему с помощью Smart-ID, но страница не открылась. Однако на следующий день она обнаружила, что с ее банковского счета было переведено более 350 евро на другой счет.

На этой неделе Государственная полиция продолжает получать информацию о мошеннических действиях. Положительным моментом является то, что большинство таких звонков носит лишь информативный характер, и жители осознают, что их пытаются обмануть, но не вступают в дальнейшие действия. Тем не менее в Курземе зафиксированы случаи успешного мошенничества. Жертвами мошенников стали женщины в возрасте от 54 до 85 лет. В основном они получали звонки от мошенников, которые представлялись родственниками и требовали деньги, чтобы избежать уголовного дела за якобы совершенное ДТП.

Государственная полиция настоятельно предупреждает граждан:

  • Ни в коем случае не сообщайте посторонним данные доступа к банковским счетам!
  • Не передавайте наличные деньги и банковские карты незнакомцам!
  • Не устанавливайте на свои устройства программы, позволяющие удаленно подключаться к вашему компьютеру или телефону!
  • Сотрудники полиции и других государственных учреждений никогда не запрашивают такие действия.

Поскольку жертвами телефонных мошенников чаще всего становятся пожилые люди, правоохранители призывают тщательно обсуждать вопросы финансовой безопасности с родственниками пенсионного возраста, знакомыми и друзьями!

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