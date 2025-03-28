Поехала в Ригу на такси, чтобы отдать 4000 евро мошеннику: женщины из разных городов Латвии становятся жертвами преступной схемы

Другая жительница Вентспилса также получила звонок с незнакомого номера. Мошенница, выдавая себя за ее дочь, сообщила, что попала в ДТП и срочно нужны все наличные деньги для адвоката. Женщина положила 4000 евро в конверт и отправилась на такси в Ригу, чтобы передать деньги. Однако по дороге ей удалось связаться с дочерью, которая заверила, что с ней все в порядке. В результате деньги переданы не были.