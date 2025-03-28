Путин предложил передать Украину под временное управление ООН - что ему ответили
Владимир Путин во время встречи с моряками атомной подводной лодки (АПЛ) "Архангельск" в главном штабе морских операций Северного морского пути в Мурманске 27 марта предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда других стран, чтобы провести там выборы.
"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", — сказал Путин.
По его словам, с этим правительством можно будет подписывать «легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными».
Путин подчеркнул, что это "один из вариантов", и похожая практика уже была в работе ООН. Также во время встречи с моряками он рассказал о том, что "все стратегические инициативы полностью находятся в руках российских вооруженных сил". "Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день", — сказал Путин.
Помимо этого, он объявил о назначении командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаила Гудкова на пост заместителя главнокомандующего ВМФ России, а также рассказал о том, что Генштаб утвердил программу реорганизации морской пехоты.
Представитель Совета национальной безопасности США (его имя не называется) в разговоре с Reuters подчеркнул, что государственное управление Украиной «определяется ее конституцией и народом». Других официальных комментариев с американской стороны пока нет.
После начала переговоров России и США Путин начал более активно продвигать идею о проведении выборов президента Украины, поскольку, по его мнению, Владимир Зеленский не является легитимным руководителем из-за несостоявшихся в 2024 году выборов (согласно Конституции, в Украине во время военного положения запрещено проводить такие процедуры).
Зеленский неоднократно говорил, что готов покинуть пост президента, если «это принесет мир для Украины».
Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер во время брифинга 28 марта в Брюсселе подчеркнула, что Россия является агрессором, а Путин – военным преступником, и именно с этой позиции следует рассматривать его пропагандистские заявления. "Путин – преступник, и его разыскивают за военные преступления. Мы не собираемся обращать внимание или комментировать все, что он выдает как пропаганду", – сказала Хиппер, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать идею Путина о "внешнем управлении" Украиной. Другая пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо добавила, что президент Украины Владимир "Зеленский был избран легитимно, демократически, и пока украинский народ не попросит о выборах, никто другой не должен их предлагать".