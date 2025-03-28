Путин предложил передать Украину под временное управление ООН - что ему ответили

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер во время брифинга 28 марта в Брюсселе подчеркнула, что Россия является агрессором, а Путин – военным преступником, и именно с этой позиции следует рассматривать его пропагандистские заявления. "Путин – преступник, и его разыскивают за военные преступления. Мы не собираемся обращать внимание или комментировать все, что он выдает как пропаганду", – сказала Хиппер, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать идею Путина о "внешнем управлении" Украиной. Другая пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо добавила, что президент Украины Владимир "Зеленский был избран легитимно, демократически, и пока украинский народ не попросит о выборах, никто другой не должен их предлагать".