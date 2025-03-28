"Поток" плывет по Риге: Latvijas Pasts посвятил арт-пакомат обладателю "Оскара"

Этот пакомат, посвященный фильму, удостоенному премии "Оскар", стал уже вторым проектом нестандартного дизайна от Latvijas Pasts. Первый был установлен в прошлом году на рынке в Агенскалнсе — его оформили местные жители совместно с иллюстратором Ребекой Лукошус. Инициатива компании направлена на развитие общественного участия и повышение качества жизни и окружающей среды.