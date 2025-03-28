"Поток" плывет по Риге: Latvijas Pasts посвятил арт-пакомат обладателю "Оскара"
фото: Dāvids Stūrmanis
Latvijas Pasts открыл в столице второй пакомат с уникальным дизайном — на перекрестке улиц Бривибас и Миера.

"Поток" плывет по Риге: Latvijas Pasts посвятил арт-пакомат обладателю "Оскара"

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Otkrito.lv

Государственное предприятие VAS Latvijas Pasts открыло в столице второй пакомат с уникальным дизайном — на перекрестке улиц Бривибас и Миера. Этот арт-объект посвящен создателям полнометражного анимационного фильма "Поток" и их международным достижениям.

Пункт отправки и получения посылок визуально напоминает произведение искусства. Его оформление отсылает к кадру из фильма, в котором главный герой - кот - стоит на носу лодки, плывущей по затопленному городу. Такой подход не только подчеркивает разнообразие общественных пространств, но и роль современных городских элементов в формировании эстетики среды.

фото: Dāvids Stūrmanis
Этот почтомат, посвященный фильму, удостоенному премии "Оскар", стал уже вторым проектом нестандартного дизайна от Latvijas Pasts.
Этот почтомат, посвященный фильму, удостоенному премии "Оскар", стал уже вторым проектом нестандартного дизайна от Latvijas Pasts.

Этот пакомат, посвященный фильму, удостоенному премии "Оскар", стал уже вторым проектом нестандартного дизайна от Latvijas Pasts. Первый был установлен в прошлом году на рынке в Агенскалнсе — его оформили местные жители совместно с иллюстратором Ребекой Лукошус. Инициатива компании направлена на развитие общественного участия и повышение качества жизни и окружающей среды.

Новый урбанистический арт-объект также символически продолжает предыдущие культурные проекты национального почтового оператора — оригинальный дизайнерский конверт и марку, посвященные "Потоку". Из-за высокого спроса на эти филателистические выпуски было принято решение о дополнительном тираже.

Участие латвийских кинотворцов в престижной церемонии вручения премии Киноакадемии США и получение статуэтки "Оскар" стало одним из самых ярких международных достижений латвийского кинематографа. Таким образом, 3 марта 2025 года, когда фильм режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" был признан лучшим полнометражным анимационным фильмом года, вошел в историю латвийского кино как знаковая дата.

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