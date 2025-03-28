"Поток" плывет по Риге: Latvijas Pasts посвятил арт-пакомат обладателю "Оскара"
Государственное предприятие VAS Latvijas Pasts открыло в столице второй пакомат с уникальным дизайном — на перекрестке улиц Бривибас и Миера. Этот арт-объект посвящен создателям полнометражного анимационного фильма "Поток" и их международным достижениям.
Пункт отправки и получения посылок визуально напоминает произведение искусства. Его оформление отсылает к кадру из фильма, в котором главный герой - кот - стоит на носу лодки, плывущей по затопленному городу. Такой подход не только подчеркивает разнообразие общественных пространств, но и роль современных городских элементов в формировании эстетики среды.
Этот пакомат, посвященный фильму, удостоенному премии "Оскар", стал уже вторым проектом нестандартного дизайна от Latvijas Pasts. Первый был установлен в прошлом году на рынке в Агенскалнсе — его оформили местные жители совместно с иллюстратором Ребекой Лукошус. Инициатива компании направлена на развитие общественного участия и повышение качества жизни и окружающей среды.
Новый урбанистический арт-объект также символически продолжает предыдущие культурные проекты национального почтового оператора — оригинальный дизайнерский конверт и марку, посвященные "Потоку". Из-за высокого спроса на эти филателистические выпуски было принято решение о дополнительном тираже.
Участие латвийских кинотворцов в престижной церемонии вручения премии Киноакадемии США и получение статуэтки "Оскар" стало одним из самых ярких международных достижений латвийского кинематографа. Таким образом, 3 марта 2025 года, когда фильм режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" был признан лучшим полнометражным анимационным фильмом года, вошел в историю латвийского кино как знаковая дата.
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