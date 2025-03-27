Придется ли Украине "ломать ребра"? Интервью с профессором - об экономике военного времени, перспективах жизни без американской помощи и возможности трудовой мобилизации

— Да, и реализовывать эту задачу придется в разных форматах. Важно иметь запасы как минимум для отражения первого удара, чтобы не повторилась ситуация февраля 2022 года. Другая «красная линия» — Украина не отказывается от своих территорий. Как мы их освободим впоследствии, пусть думают политики. Но территории сегодня не только военно-политический, но и экономический фактор. Третья линия — репарации с Российской Федерации, формат тоже можно обсуждать. То ли мы получаем замороженные активы, хотя 300 миллиардов долларов не покрывают потребности восстановления страны. Потребности уже достигли полутриллиона долларов, даже по предварительным прикидкам. И самое главное, от чего нельзя отступать ни при каких мирных переговорах, — наказание военных преступников. За столом переговоров мы обязательно должны быть вместе с европейцами, работать с политическим ядром, которое понимает, что такое Россия.