В субботу ожидается солнечная и рекордно теплая погода
В субботу в Латвии сохранится солнечная и ветреная погода, а также ожидаются новые температурные рекорды, обещают синоптики.
По прогнозам синоптиков, ночью будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, минимальная температура воздуха составит от 0 градусов местами на востоке страны до +6 градусов в Курземе. Днем ветер в порывах усилится до 11-16 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +12...+17 градусов.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температурный рекорд для 14 марта в Латвии составляет +13,6 градуса - такая температура в этот день была зарегистрирована в 1972 году в Риге.
В столице в субботу ожидаются порывы южного, юго-восточного ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +5 градусов, а во второй половине дня столбики термометров в тени поднимутся до +15 градусов.