Этим летом Рижский аэропорт предложит самое большое число направлений в Балтии: куда летим?
С началом летнего сезона полетов, который стартует в эти выходные вместе с переходом на летнее время, аэропорт Риги предложит самый широкий выбор направлений в странах Балтии — почти сто прямых рейсов. По ряду важных маршрутов авиакомпании этим летом значительно увеличат количество рейсов, обеспечив пассажирам широкие возможности для дальнейших путешествий.
В этом сезоне значительно больше рейсов и на 50% больше мест на маршруте Рига – Варшава предложит LOT Polish Airlines, а на маршруте Рига – Хитроу — British Airways.
Национальный перевозчик airBaltic увеличит частоту рейсов в Амстердам до трех раз в день, предоставив пассажирам из Риги еще более широкие возможности для пересадок на дальнемагистральные направления. Частота рейсов между Ригой и Тампере возрастет с нынешних семи до 13 в неделю. airBaltic также увеличит частоту рейсов в Таллин, Порту, Аликанте, Стокгольм, Стамбул и другие направления, а также запустит чартерные рейсы в новый пункт назначения — Ламеция-Терме в Италии.
Существенный рост количества рейсов и мест по сравнению с прошлым летом предложит Finnair: на маршруте в Хельсинки число рейсов в неделю вырастет на пятую часть, а количество мест — почти на две пятых.
Авиакомпания Norwegian в летний сезон расширит перечень направлений из Риги, предложив рейсы в Бургас, Сплит и Лондон, а также продолжит полеты в Аликанте, начатые зимой.
Больше рейсов планируют также Turkish Airlines на маршруте в Стамбул и Lufthansa — во Франкфурт. Кроме того, авиакомпания Ryanair увеличит частоту рейсов в Прагу, Кельн, Дублин, Лидс, Лондон и Манчестер.
В целом в этом летнем сезоне регулярные пассажирские рейсы в аэропорту Риги будут выполнять 11 авиакомпаний, а чартерные программы — 6 перевозчиков. Хотя чартерные рейсы в Анталью из Риги осуществляются регулярно, особенно стоит отметить, что турецкий туроператор Mavi Gok этим летом планирует выполнять полеты по маршруту Рига – Анталья – Рига на самолете Boeing 777 повышенной вместимости.
В летнем сезоне 2024 года самыми популярными направлениями из аэропорта Риги по числу перевезенных пассажиров стали Хельсинки, Лондон, Стокгольм, Осло и Таллин.
Летнее расписание полетов традиционно вступает в силу вместе с переходом на летнее время, который в этом году произойдет в ночь с 29 на 30 марта. Пассажирам, чьи рейсы запланированы на 30 марта, рекомендуется тщательно спланировать время прибытия в аэропорт, поскольку в ночь на воскресенье стрелки часов будут переведены на час вперед.