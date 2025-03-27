Этим летом Рижский аэропорт предложит самое большое число направлений в Балтии: куда летим?

Национальный перевозчик airBaltic увеличит частоту рейсов в Амстердам до трех раз в день, предоставив пассажирам из Риги еще более широкие возможности для пересадок на дальнемагистральные направления. Частота рейсов между Ригой и Тампере возрастет с нынешних семи до 13 в неделю. airBaltic также увеличит частоту рейсов в Таллин, Порту, Аликанте, Стокгольм, Стамбул и другие направления, а также запустит чартерные рейсы в новый пункт назначения — Ламеция-Терме в Италии.