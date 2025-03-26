Все игровые залы в Риге могут быть закрыты - введены широкие ограничения на азартные игры

Азартные игры также не будут разрешены в предусмотренных территориальной планировкой зонах частной, малоэтажной и многоэтажной жилой застройки и в пределах 300 метров от границ этих зон, а также в памятниках культуры и на их территориях, в их защитных зонах, а также защитных зонах, определенных территориальной планировкой Риги.