Вынесены приговоры поджигателям Музея оккупации в Риге

В ходе дальнейшего общения клиент через Лукьяновича передал поджигателю информацию о том, что поджечь нужно именно Музей оккупации, и через другого человека передал деньги на совершение преступления. Прибыв в Ригу, оба обвиняемых достали бутылку с зажигательной смесью. Около полуночи они отправились в Старый город, где поджигатель с помощью самодельного молотка разбил стекло окна первого этажа здания Музея оккупации и бросил бутылку с горючей смесью внутрь здания, в результате чего возник пожар площадью около 0,5 кв. м.