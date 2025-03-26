Вынесены приговоры поджигателям Музея оккупации в Риге
Сегодня Рижский городской суд признал всех троих обвиняемых по уголовному делу о поджоге Музея оккупации Латвии виновными и приговорил их к многолетним тюремным срокам.
По делу обвиняются Константин Энгельс, Виталий Лукьянович и Валентин Размерица. Суд приговорил заказчика поджога Энгельса к шести годам и двум месяцам лишения свободы с последующим двухлетним надзором пробации. Посредника Лукьяновича – к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с двухлетним надзором пробации. Исполнителю Размерице назначено шесть лет лишения свободы с двухлетним пробационным надзором и ограничением прав на два года.
Преступник попытался поджечь Музей оккупации в Риге
В ночь на 28 февраля 2024 года в помещения Музея оккупации была заброшена емкость с зажигательной смесью.
Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых материальный ущерб в размере 730 евро и компенсацию морального вреда в размере 1800 евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на суд. Также суд решил взыскать с обвиняемых в пользу пострадавшего предприятия Valsts nekustamie īpašumi компенсацию за материальный ущерб в размере 5151 евро. Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.
Согласно обвинительному заключению, в начале 2024 года, отбывая наказание в Даугавгривской тюрьме, Энгелс в телефонном разговоре подговорил своего знакомого Лукьяновича найти человека, который за 4500 долларов США разобьет окно здания и бросит в него бутылку с бензином. Затем Лукьянович нашел Размерицу, который согласился совершить поджог за 2000 евро.
В ходе дальнейшего общения клиент через Лукьяновича передал поджигателю информацию о том, что поджечь нужно именно Музей оккупации, и через другого человека передал деньги на совершение преступления. Прибыв в Ригу, оба обвиняемых достали бутылку с зажигательной смесью. Около полуночи они отправились в Старый город, где поджигатель с помощью самодельного молотка разбил стекло окна первого этажа здания Музея оккупации и бросил бутылку с горючей смесью внутрь здания, в результате чего возник пожар площадью около 0,5 кв. м.
Арест мужчины, бросившего зажигательную смесь в Музей оккупации
Рижский городской суд выдал санкцию на арест мужчины, бросившего зажигательную смесь в кабинет директора Музея оккупации.
Своими действиями обвиняемые уничтожили и повредили имущество, принадлежащее Латвийскому музею оккупации, на сумму более 10 000 евро. Все трое обвиняемых находятся в тюрьме. Все трое имеют судимости.