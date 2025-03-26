Введение единого билета даст возможность передвигаться по Риге дешевле - запуск проекта возможен уже в этом году

Для реализации пилотного проекта предусмотрено несколько условий. Во-первых, Rīgas satiksme обеспечит предприятию Pasažieru vilciens использование единого билета в маршрутной сети Рижского общественного транспорта. С каждого проданного единого билета, цена которого составит два евро, Rīgas satiksme получит 0,89 евро без налога на добавленную стоимость (НДС) и еще 0,11 евро с НДС. Кроме того, планируется установить срок пилотного проекта - не более одного года с момента его запуска, а также предполагается, что Rīgas satiksme до 15 декабря представит департаменту внешнего пространства и мобильности и финансовому департаменту промежуточный доклад о результатах пилотного проекта.