Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
В данный момент вы находитесь либо в начале серьезных отношений, либо в конце таковых, и что именно случится далее целиком зависит от вас. Помните, что за последствия нынешних событий винить или хвалить стоит лишь себя самого.
Телец
Сегодня вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашими действиями руководит сила привычки - уж она-то никогда не откажет.
Близнецы
Сегодня хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность - вот то качество, которое потребуется от вас прежде всего.
Рак
Сегодня возможны серьезные столкновения на почве разногласий по вопросам морали. Настоятельно рекомендуется постараться не доходить до мордобоя.
Лев
Сегодня вы будете преисполнены энергии и всевозможных идей относительно ее применения. Такое состояние - предел мечтаний всякого активного человека, но будьте благоразумны, организм может и не выдержать нагрузок.
Дева
Сегодня вы, возможно, будете чрезмерно долго раздумывать, пытаясь принять абсолютно верное решение. Бестолку - логика тоже не всесильна, практически всякое решение включает элемент интуиции.
Весы
Сегодня ваши планы пойдут насмарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей.
Скорпион
Кажется, назрел серьезный и откровенный разговор, а уж в какой области - вам виднее. Не откладывайте его.
Стрелец
Сегодня будет важно не то, что вы знаете, а то, как вы эти знания получили. Если вы не желаете распространяться на эту скользкую тему, лучше означенную информацию оставить при себе.
Козерог
Сегодня вас ожидает большой сюрприз. Если говорить о нем дальше, то он уже не будет таковым, потому - замолкаю.
Водолей
Сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем следовало бы. И вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами.
Рыбы
Сегодня можете не рассчитывать на какую-либо свободу действий. Если вас ни на что не подрядили еще вчера, то нынче вас точно во что-нибудь запрягут.