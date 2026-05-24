Любимое увлечение может стоить дороже отпуска: сколько жители Латвии тратят на хобби
У части жителей хобби стали неотъемлемой частью повседневной жизни: на них тратят не только время и силы, но и деньги — от путешествий и творческих занятий до спорта и активного отдыха.
Больше всего денег уходит на путешествия
Путешествия уверенно остаются самым популярным хобби среди жителей Латвии, на которое выделяется больше всего средств. Такой вариант указали 30% опрошенных. На втором месте — творческие занятия: садовые работы, рукоделие, музыка, фотография или рисование. Их как наиболее затратное хобби назвали 13% жителей.
Спорт и активный отдых отметили 11% респондентов. Еще меньшая доля — 6% — указала, что тратит деньги на развлечения и культурные мероприятия, например концерты, театр и кино.
При этом 17% жителей сообщили, что у них нет таких увлечений, на которые они специально тратили бы деньги.
Почти каждый третий тратит на хобби больше 1000 евро в год
По данным опроса Luminor, для части жителей хобби становятся заметной статьей годовых расходов. Чуть больше половины опрошенных выделяют на увлечения до 1000 евро в год, а почти каждый третий — более 1000 евро. Из них 16% тратят до 2000 евро, а еще 16% — больше 2000 евро в год.
Поскольку самым дорогим хобби жители чаще всего называют путешествия, часть людей рассматривает и возможность дополнительного финансирования таких расходов. Данные другого опроса Luminor показывают, что потребительский кредит на поездки и отдых уже использовали или готовы были бы рассмотреть 14% жителей. «Мы видим, что для части жителей хобби и отдых — это занятия, на которые выделяется сравнительно большой бюджет, особенно если речь идет о путешествиях. Такие расходы чаще всего планируются заранее, в том числе финансово. При этом часть жителей рассматривает возможность покрыть их за счет потребительского кредита. Независимо от того, финансируются ли хобби из повседневного бюджета, накоплений на более крупную цель или других средств, важно заранее планировать такие расходы. Продуманный подход помогает сохранить баланс между повседневным благополучием и финансовой безопасностью в будущем, чтобы хобби оставалось приятной частью жизни, а не дополнительной финансовой нагрузкой. Если все же принято решение взять заем на путешествие, такие обязательства желательно брать на максимально короткий срок, чтобы продолжать свое увлечение финансово здоровым образом», — отмечает финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича.
Более крупные расходы на хобби чаще позволяют себе экономически активные жители. Суммы от 1001 до 2000 евро в год чаще всего называли молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Более 2000 евро на хобби чаще выделяют жители в возрасте от 30 до 39 лет и от 50 до 59 лет.
Опрос Luminor в Латвии был проведен в апреле 2026 года совместно с исследовательским агентством Norstat. В нем приняли участие 1010 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.
Опрос Luminor в странах Балтии был проведен в сентябре 2025 года совместно с Norstat, всего онлайн были опрошены 3002 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.