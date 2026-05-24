Любимое увлечение может стоить дороже отпуска: сколько жители Латвии тратят на хобби

Поскольку самым дорогим хобби жители чаще всего называют путешествия, часть людей рассматривает и возможность дополнительного финансирования таких расходов. Данные другого опроса Luminor показывают, что потребительский кредит на поездки и отдых уже использовали или готовы были бы рассмотреть 14% жителей. «Мы видим, что для части жителей хобби и отдых — это занятия, на которые выделяется сравнительно большой бюджет, особенно если речь идет о путешествиях. Такие расходы чаще всего планируются заранее, в том числе финансово. При этом часть жителей рассматривает возможность покрыть их за счет потребительского кредита. Независимо от того, финансируются ли хобби из повседневного бюджета, накоплений на более крупную цель или других средств, важно заранее планировать такие расходы. Продуманный подход помогает сохранить баланс между повседневным благополучием и финансовой безопасностью в будущем, чтобы хобби оставалось приятной частью жизни, а не дополнительной финансовой нагрузкой. Если все же принято решение взять заем на путешествие, такие обязательства желательно брать на максимально короткий срок, чтобы продолжать свое увлечение финансово здоровым образом», — отмечает финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича.