Для 4 знаков зодиака официально начинается новая эпоха успеха и процветания
Май 2026 года станет началом прекрасного нового периода в жизни четырех знаков зодиака. По словам профессионального астролога Эми Демюр, именно сейчас жизнь этих знаков начинает резко меняться к лучшему.
Как объяснила Демюр, эти знаки «перерождаются в совершенно новых людей». На горизонте — позитивные перемены и новые начинания. Финансовый успех, удача в любви и ощущение внутреннего обновления сделают этот период по-настоящему ярким, пишет YourTango.
Скорпион
Месяц начался с Полнолуния в вашем знаке, а это символизирует серьезный поворотный момент. Скорпионы, вы официально переворачиваете страницу своей жизни, и Вселенная сейчас на вашей стороне.
«Этот месяц принесет карму тем, кто причинил вам боль, — объяснила Демюр. — Если кто-то лгал вам, манипулировал, проявлял неуважение или ранил вас, вы увидите последствия их поступков».
Однако карма работает в обе стороны. Астролог отмечает: если вы много работали и старались, то наконец получите заслуженную награду за свои усилия.
Телец
После семи долгих лет влияния Урана в вашем знаке вы наконец почувствуете облегчение. Май 2026 года открывает для Тельцов гораздо более спокойную и гармоничную эпоху.
«Это месяц, когда вы выходите на новый уровень во всех сферах жизни — в карьере, финансах, любви, социальной жизни, буквально во всем», — сказала Демюр.
Особенно сильные изменения станут заметны после Новолуния 16 мая. Внешность, энергетика, уверенность — все начнет меняться к лучшему. Люди станут относиться к вам с большим уважением, а на работе вы наконец получите признание, которого заслуживаете. Если вы долго ждали новых возможностей и роста, продолжайте трудиться — изобилие уже входит в вашу жизнь.
Близнецы
В последнее время Близнецы переживали разочарования и боль в личной жизни. Но, по словам Демюр, этот сложный цикл подходит к концу — начинается новая прекрасная эпоха в любви.
Многие представители знака снова почувствуют романтическую искру или встретят нового человека. Кроме того, ваша энергетика становится особенно притягательной, и окружающие начинают тянуться к вам.
«Сейчас вы все больше входите в собственную силу в вопросах любви и начинаете притягивать в свою жизнь более качественные отношения и события», — пояснила астролог.
Стрелец
Приготовьтесь, Стрельцы! По словам Демюр, именно вы переживаете самую масштабную трансформацию 2026 года.
«В вашем знаке происходит редкое мощное голубое полнолуние. Вы полностью перезапускаете свою жизнь и избавляетесь от людей, ограничений и ситуаций, которые мешали вам раскрыть свою силу», — отметила астролог.
Именно в мае вы начинаете превращать свои мечты в реальность. Новые возможности, опыт и перемены способны полностью изменить вашу жизнь к лучшему. Однако для этого Вселенная требует отпустить старую версию себя.
«Следующий этап вашей жизни будет зависеть от того, насколько смело вы примете новую версию себя в этом месяце», — подчеркнула Демюр.