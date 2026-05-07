Уже с 8 мая начинается период мощных перемен для трех знаков
Начиная с 8 мая 2026 года три знака зодиака вступают в мощную новую эпоху. Все потому, что во время прямого движения Урана происходит внезапная перемена взглядов.
Уран — планета трансформации, и он всегда приносит неожиданности. Однако причин для беспокойства нет. Перемены могут оказаться непредсказуемыми, но при этом они будут позитивными и вдохновляющими. В пятницу у нас наконец появляется шанс начать все заново, пишет YourTango.
Мы понимаем, что в нас скрыто гораздо больше, чем кажется даже нам самим. В это время мы удивляем и себя, и окружающий мир тем, на что способны, и многое из этого оказывается действительно хорошим.
Овен
Для вас, Овен, этот день связан с обновлением и переменами. Вы чувствуете, что сейчас находитесь на пике своей силы, и прямое движение Урана полностью поддерживает это ощущение.
В пятницу вы сможете принимать решения, не оглядываясь назад и не сомневаясь в себе. Это поможет вам взять на себя роль лидера среди друзей и семьи. В этот день именно вы будете человеком, который все контролирует, и окружающие это оценят.
Вы чувствуете себя настолько сильным потому, что не зацикливаетесь на негативе и не думаете о том, что может пойти не так. Да, вы импульсивны, но склоняетесь к позитиву. Вы верите в себя и уверены, что все сложится хорошо. И именно так и происходит.
Скорпион
В пятницу ваша сила будет исходить из принятия определенной ситуации. Приняв что-то в своей жизни, вы неожиданно освобождаетесь от самого тяжелого. Какой парадокс! И это дает вам невероятный прилив энергии.
Благодаря прямому движению Урана вы теперь понимаете, что способны на все, что только задумаете. Вы больше не связаны устаревшим образом себя и перестаете сомневаться в собственных способностях.
Вы талантливы и уверены в себе — это несомненно. Для вас, Скорпион, начинается период личной эволюции. Вы только что доказали себе, что являетесь силой, с которой придется считаться. Теперь пришло время показать это всему миру. У вас все получится!
Рыбы
Духовные пробуждения происходят у вас довольно часто, Рыбы, но это не значит, что каждый раз они не приносят новых открытий. То, что вы поймете в этот день, поможет увидеть, как можно изменить свою жизнь к лучшему.
В пятницу, во время прямого движения Урана, вы сердцем поймете, что не обязаны верить всему, что слышите или видите. Вокруг слишком много драмы. К тому же многое из того, что вы слышите, исходит от людей, которым вы не особенно доверяете. Так зачем же их слушать?
Сейчас настало время доверять собственной интуиции и понимать, что иногда нормально отдалиться от толпы, если это необходимо. Именно сейчас вы вступаете в мощную новую эпоху. И по мере того как это происходит, становится ясно: вся необходимая сила уже находится внутри вас.