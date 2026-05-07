Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты сегодня могут принести вам большую пользу в обозримом будущем. Или в необозримом.

Телец

Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Сегодня у вас будет шанс заслужить ее, дерзайте.

Близнецы

Если вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, поищите кого-нибудь с кислым выражением лица, и подумайте, хотите ли вы выглядеть так же. Не следует жалеть себя слишком сильно.

Рак

Действуйте, если не боитесь, что кусочек вашей личной жизни может стать достоянием общественности. Бойтесь старушек с бойкими язычками.

Лев

Сегодня у вас не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаления. День в связи с этими обстоятельствами не может не быть удачным.

Дева

Поработайте мозгами сегодня - вдруг что путное выйдет. Теоретически должно, ибо нынешнее расположение звезд обещает придать вашему разуму остроту необыкновенную.

Весы

Позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, за что вы осмелитесь взяться сегодня, обязательно увенчается успехом.

Скорпион

Сегодня вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите. Язык ваш нынче не будет входить в круг ваших друзей.

Стрелец

Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.

Козерог

Вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве. И дорогу выбирать вам придется не только для себя. Имейте это в виду.

Водолей

Нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании добрых друзей. То же касается и остального дня. Придерживайтесь принципа семейственности - свои не подведут.

Рыбы

Сегодня стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел, не пропадать же столь продуктивному дню даром.

