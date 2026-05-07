Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты сегодня могут принести вам большую пользу в обозримом будущем. Или в необозримом.
Телец
Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Сегодня у вас будет шанс заслужить ее, дерзайте.
Близнецы
Если вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, поищите кого-нибудь с кислым выражением лица, и подумайте, хотите ли вы выглядеть так же. Не следует жалеть себя слишком сильно.
Рак
Действуйте, если не боитесь, что кусочек вашей личной жизни может стать достоянием общественности. Бойтесь старушек с бойкими язычками.
Лев
Сегодня у вас не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаления. День в связи с этими обстоятельствами не может не быть удачным.
Дева
Поработайте мозгами сегодня - вдруг что путное выйдет. Теоретически должно, ибо нынешнее расположение звезд обещает придать вашему разуму остроту необыкновенную.
Весы
Позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, за что вы осмелитесь взяться сегодня, обязательно увенчается успехом.
Скорпион
Сегодня вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите. Язык ваш нынче не будет входить в круг ваших друзей.
Стрелец
Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.
Козерог
Вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве. И дорогу выбирать вам придется не только для себя. Имейте это в виду.
Водолей
Нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании добрых друзей. То же касается и остального дня. Придерживайтесь принципа семейственности - свои не подведут.
Рыбы
Сегодня стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел, не пропадать же столь продуктивному дню даром.