Американцы в шоке - стоимость бензина в США превысила один евро за литр. В Латвии о таких ценах можно только помечтать
Розничная цена бензина в США впервые с июля 2022 года превысила 4,50 доллара за галлон (примерно 1,05 евро за литр), свидетельствуют данные GasBuddy. Война США и Израиля против Ирана продолжает нарушать поставки значительной части мировой нефти, транспортируемой через Ормузский пролив.
Как сообщают американские СМИ, в преддверии длинных выходных ко Дню поминовения в США и начала пикового летнего автомобильного сезона стремительный рост цен на топливо создает серьезный политический риск для Дональда Трампа и Республиканской партии в ходе кампании перед промежуточными выборами в ноябре. Аналитики предупреждают, что без деэскалации на Ближнем Востоке цены на автомобильное топливо в США могут превысить предыдущие рекорды.
Отметка в 4 доллара за галлон (около 0,94 евро за литр) была преодолена еще в конце марта — такой уровень в последний раз наблюдался в августе 2022 года после вторжения России в Украину. Самые высокие средние цены на бензин зафиксированы в Калифорнии — 6,14 доллара за галлон (примерно 1,44 евро за литр).
В Риге сегодня утром бензин 95-й марки стоил от 1,72 евро до 1,8 евро за литр.
Цены на бензин резко выросли вслед за скачком фьючерсов на нефть из-за опасений длительных перебоев поставок в Персидском заливе. Эталонная нефть Brent подорожала на 58% с начала войны.
Банк Morgan Stanley заявил, что запасы бензина в США сокращаются быстрее обычной сезонной нормы. Базовый сценарий банка предполагает, что к концу августа запасы могут упасть ниже 200 миллионов баррелей (примерно 31,8 миллиарда литров), что близко к историческим летним минимумам.
