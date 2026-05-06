BMW в Улброке "уселся" на дорожный барьер: водитель рассказал о странной аварии
Во вторник около 18:30 водитель BMW в Улброке заехал на металлическое дорожное ограждение у обочины. Проезжавшие мимо успели запечатлеть необычное положение автомобиля, в котором, по словам водителя, оказаться ему «помог» другой любитель быстрой езды.
По словам водителя Роланда, к такому маневру его подтолкнула ситуация на дороге. Под номером BMW видна популярная в Латвии фраза «nē nu jā» — разговорное выражение, которое можно примерно перевести как «ну да, что тут скажешь». В этой ситуации надпись выглядела особенно иронично: машина действительно оказалась в положении, которое трудно прокомментировать иначе, сообщает «Degpunktā».
Друзья водителя приехали на место, чтобы помочь снять автомобиль с ограждения. Сам Роланд рассказал, как все произошло.
«Я заехал припарковаться. Потом выезжал, дорога была свободна, начал поворачивать, и вдруг с левой стороны появилась маленькая красная машинка, которая просто "летела". Чтобы она не влетела мне в бок, я резко взял вправо — и вот результат», — рассказал водитель.
По словам Роланда, вторая водительница не посчитала, что происшествие имеет к ней отношение.
«Она остановилась за мной, посмотрела, как я вылезаю из машины, объехала меня и уехала», — сказал он.
На вопрос журналиста, удалось ли ему нормально выбраться из машины, Роланд ответил: «Как-то получилось». «Кто-то сразу остановился помочь?» — спросил журналист. «Только друг позвонил и приехал. Все остальные красиво снимали, ехали мимо и радовались», — рассказал водитель.
Сам молодой человек не пострадал. Он дождался экипажа Государственной полиции и объяснил инспекторам, что произошло.
Однако, поскольку Роланд выезжал на перекресток со второстепенной дороги, полицейские решили, что именно он должен был внимательнее оценить ситуацию на главной улице. В итоге штраф назначили водителю BMW. Ему придется заплатить 25 евро.