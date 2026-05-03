Жизнь резко идет в гору: трем знакам зодиака реально повезет на неделе с 4 по 10 мая
Неделя с 4 по 10 мая 2026 года принесет мощные перемены — Плутон запускает процессы трансформации, а напряженные аспекты Марса и Меркурия заставят пересмотреть привычные сценарии. Несмотря на эмоциональные качели и стресс, три знака зодиака смогут выйти на новый уровень и почувствовать, как жизнь начинает налаживаться.
Скорпион
На этой неделе возможны финансовые трудности, Скорпион, но это не то, с чем вы не справитесь. Будьте осторожны и не позволяйте влиянию Марса 4 мая подтолкнуть вас к лишним тратам или излишествам, которые вам не по карману. В остальном первая половина недели принесет ясность в финансовых вопросах, но и стресс. Вы можете получить счет больше ожидаемого или обнаружить просроченные платежи.
В ближайшие дни важно соблюдать умеренность во всем — как в финансах, так и в остальном. Это также не лучшая неделя для крупных рисков, которые могут привести к потерям. Избегайте азартных игр и ставок на будущее.
Вам важно «заземлиться», чтобы сохранять устойчивость. Прогулки на природе, массаж, медитация или любые практики, которые возвращают вас в состояние равновесия, будут полезны. Если вы чувствуете обиду из-за финансовых вопросов, постарайтесь отпустить ее ради себя. Когда вы это сделаете, ваша жизнь станет значительно лучше.
Телец
На этой неделе возможны трудности в отношениях и внутреннее напряжение, а также умственная усталость. Энергия полнолуния прошлой недели в Скорпионе все еще сильна и может вызывать ощущение выгорания и раздражительности. Ожидайте напряжение в романтических отношениях или с кем-то, с кем вы часто взаимодействуете. Квадрат Меркурия с Плутоном и ретроградный Плутон могут поднять старые темы власти или страхи покинутости.
Важно соблюдать умеренность во всем. «Заземление» поможет сохранить внутреннее спокойствие. В ближайшие дни вам необходимо оставаться устойчивыми и проявлять терпение.
Кто-то может оспаривать ваши идеи или ценности. Ключ — сохранять спокойствие, а не реагировать импульсивно. Избегайте людей, которые провоцируют вас или навязывают свои взгляды. Заботьтесь о себе — и вы сможете пройти эту неделю без потерь.
Козерог
На этой неделе может проявиться неуверенность в себе или снижение самооценки из-за ретроградного Плутона. Это может быть спровоцировано ссорой с другом, близким человеком или другой негативной ситуацией, связанной с квадратом Меркурия и Плутона. Вам придется столкнуться с вопросами личных границ и распределения власти в отношениях.
Старайтесь не увлекаться негативным внутренним диалогом. Сейчас важно сосредоточиться на своих эмоциональных потребностях и приоритетах. Усилия — не всегда решение. В данный момент требуется мудрость.
В ближайшие дни выбирайте свои «битвы» осознанно. Бессмысленные споры, продиктованные эго, никому не приносят пользы, особенно вам. Возможно, вам потребуется время для самоанализа. Также важно уделить больше внимания себе и своему состоянию.