Впереди четыре выходных - что посетить и как отметить праздник без лишних трат
Майские выходные могут казаться недорогими, однако нередко оборачиваются ощутимыми расходами. Праздничный стол, топливо, мероприятия и спонтанные покупки быстро складываются в значительную сумму, создавая больше нагрузки на бюджет. Тем не менее праздник можно отметить с удовольствием, не тратя много денег, если спланировать бюджет так же тщательно и осознанно, как маршрут и развлечения.
Эксперты Bigbank собрали пять практических советов, как провести праздник красиво и без лишних трат.
Определите общий бюджет еще до того, как начнете планировать досуг. Чаще всего перерасход возникает тогда, когда сначала люди выбирают, чем заняться, и только потом думают о расходах. Четко определенный бюджет помогает уже в самом начале принимать более разумные решения.
Распределите расходы по категориям. Самый простой способ — разделить бюджет на три части: транспорт, еда и спонтанные траты. Так будет легче контролировать, куда «утекают» деньги.
Возьмите с собой еду и напитки. Во время праздников вне дома необязательно полностью отказываться от посещения кафе, однако часть еды и напитков можно взять с собой. Это особенно пригодится во время длительных поездок и семьям с детьми.
Оставьте послепраздничный резерв. Важно, чтобы после выходных у вас не возник финансовый стресс. Небольшой резерв поможет уверенно и спокойно начать месяц.
Выберите одно платное развлечение. Чтобы выходные стали особенными, достаточно посетить одно платное мероприятие — концерт, музей или аттракцион. Остальную программу можно составить из бесплатных вариантов досуга.
Насладиться различными мероприятиями и возможностями досуга бесплатно или за небольшую сумму в День восстановления независимости Латвийской Республики, 4 мая, можно будет по всей стране.
В Риге и ее окрестностях
В столице и ее окрестностях к празднику подготовлена насыщенная программа мероприятий. С 12:00 до 16:00 в Верманском саду пройдет бесплатное мероприятие «Мы все вместе — в Латвии!», где дети и взрослые смогут освоить различные экологичные и полезные навыки — например, узнать, как сеять и проращивать зелень, а также принять участие в творческой мастерской с иллюстратором Рутой Бриеде.
В Верманском саду можно будет также поиграть в настольный хоккей и увидеть показательные выступления чемпиона Европы и мира по настольному хоккею Эдгарса Цайца. С 12:00 до 14:40 на эстраде Верманского сада выступят детские коллективы Knīpas un knauķi, Kolibri и другие, а в 15:00 можно будет посмотреть спектакль театральной труппы Willa teātris «Лимонад».
В Марупе праздничный день 4 мая начнется активно — с 14-километрового велозаезда. Старт будет дан в 11:00 в парке активного отдыха JIP Mārupīte. Регистрация на заезд начнется в 10:30.
В Улброке, в центре культуры Ulbrokas pērle, в 14:00 состоится бесплатный концерт группы Iļģi, на который приглашаются все желающие.
Напоминаем также, что проезд в общественном транспорте предприятия Rīgas satiksme 4 мая будет бесплатным.
В Земгале
В Елгаве 4 мая с 12:00 пройдут традиционные соревнования по бегу «Эстафеты свободы», в которых примут участие школьные команды, спортивные клубы, трудовые коллективы и другие участники. После этого состоится «Забег свободы» — без контроля времени и платы за участие. В нем смогут принять участие все желающие, как взрослые, так и дети.
В Бауске на бульваре Бривибас в 17:00 состоится бесплатный концерт «Музыка, которая объединяет сквозь времена». На нем в новом звучании можно будет услышать музыку легендарной латвийской рок-группы Katedrāle. Солисты концерта — Атис Звиедрис и Атис Иевиньш.
В Екабпилсе в 11:00 от Екабпилсского спортивного холла начнется «Заезд флагов», а в 12:00 у народного дома пройдет ежегодный бесплатный концерт духового оркестра Jēkabpils.
В Иецавском доме культуры с 19:00 до 21:00 с бесплатным концертом выступит музыкант Микс Галвановскис с группой.
В Курземе
В Лиепае 4 мая пройдут игры по ориентированию «Следы Лиепаи в Латвии». Регистрация участников на площади Яниса Чаксте начнется в 10:00, а открытие, инструктаж и старт — в 11:00.
В Кулдиге праздничный день можно провести в Кулдигском краевом музее: вход в оба здания музея с 10:00 до 17:00 будет бесплатным. В Зимнем саду за столом с белой скатертью состоится торжественное чаепитие. В 13:30 на Ратушной площади Кулдиги пройдут торжественное мероприятие и концерт, на котором выступит музыкант Юрис Каукулис.
В Талси в 15:00 всех желающих ждут на концерте «Пой, душа», где выступят Северокурземский камерный оркестр и смешанный хор Талсинской государственной гимназии имени Райниса. Цена билета составляет 3 евро, приобрести билеты можно в кассе Талсинского культурного центра.
В Видземе
Уже в 15-й раз в День восстановления независимости Латвии проводится военный парад, и в этом году он пройдет в Айзкраукле. Парад начнется в 11:00 возле Айзкраукльского культурного центра на улице Спидолас, 2. Генеральная репетиция состоится 3 мая в 17:00.
В Цесисе на площади Виенибас 4 мая в 15:00 пройдет торжественное мероприятие, кульминацией которого станет концерт группы Autobuss debesīs.
В саду усадьбы Zemeņu muiža в Малпилсской волости Сигулдского края можно будет провести время за столами с белыми скатертями, принеся с собой угощение. Особым гостем праздника станет музыкант Варис Ветра, а для детей запланированы различные творческие развлечения.
В Латгале
В Даугавпилсе 4 мая в 12:00 состоится традиционное шествие в народных костюмах, организованное Домом Единства.
В Резекне в 11:00 пройдет ежегодный велозаезд, в котором могут принять участие и взрослые, и дети. Также состоится «Заезд свободы» на автомобилях и мотоциклах, оформленных в цветах латвийского флага. Сбор для «Заезда свободы» начнется в 16:30 на аллее Атбривошанас, 167.
В Краславе, на улице Графу Платеру, с 9:00 до 13:00 пройдет весенняя ярмарка, где можно будет приобрести различные лакомства, текстильные изделия, полезные вещи для сада и многое другое. В 9:30 на площади 18 ноября начнется забег «Город, где занимаются спортом».