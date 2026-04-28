Дискуссия "Насколько объективна память и насколько субъективна истина?" в Рижском русском театре Михаила Чехова
29 апреля, в 18:00, в Рижском русском театре Михаила Чехова в рамках цикла дискуссий «Без точки над i» состоится публичная дискуссия «Насколько объективна память и насколько субъективна истина?». В ходе обсуждения будут затронуты вопросы, тематически связанные с постановкой Максима Диденко «Предательство», — о том, как память реконструирует прошлое, стирая границы между пережитым, воображаемым и невысказанным.
Дискуссия будет транслироваться в прямом эфире на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале Театра Чехова.
За три сезона это уже двенадцатая дискуссия после премьеры спектакля большой формы. На этот раз организаторы предлагают задуматься о том, как формируются наши представления о происшедшем и до какой степени им можно доверять. Память не статична — она изменчива, избирательна и тесно связана с эмоциями, переживаниями и отношениями.
Во время беседы участники обсудят, как получается, что разные люди по-разному помнят одни и те же события, как возникает разрыв между пережитым и рассказанным и возможно ли вообще говорить об одной объективной истине. Также внимание будет уделено тому, как умалчивание, интерпретации и отдаленность от настоящего момента влияют на нашу способность понимать прошлое.
Дискуссия побуждает рассматривать театр как пространство, где обозначенные вопросы становятся особенно заметными, — где отношения, воспоминания и версии правды при каждом показе спектакля сталкиваются и раскрываются заново, и призывает осознать, что наше восприятие всегда субъективно и что истина часто представляет собой не одну историю, а точку пересечения нескольких мнений.
В обсуждении примут участие:
- Янис Силиньш, профессор Латвийской академии культуры,
- Рута Двинска, теле- и радиоведущая,
- Эмилс Гатис Лиепиньш, телеведущий и ведущий мероприятий,
- Гунта Анджане, врач-психотерапевт, президент Латвийской ассоциации врачей-психотерапевтов.
Модератором дискуссии выступит Лига Гайгала, журналист LTV, специализирующаяся на новостях культуры.