ФОТО: известные в обществе люди посетили премьеру спектакля "Предательство" в Театре Чехова

Премьера спектакля "Предательство"
Вечером 24 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова зрители увидели премьеру постановки Максима Диденко «Предательство» – психологически точную, ироничную ...
Вечером 24 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова зрители увидели премьеру постановки Максима Диденко «Предательство» – психологически точную, ироничную и полную скрытого напряжения интерпретацию пьесы Гарольда Пинтера (1930-2008).
«Предательство» разворачивается на сцене как история взаимоотношений, в которой события развиваются не линейно, а через слои памяти, показывая, насколько хрупкой может быть граница между правдой и ее трактовкой. В постановке Диденко особое внимание уделяется значению молчания и накалу невысказанного, постепенно меняющих динамику между персонажами.
В центре внимания оказываются человеческие отношения, в которых доверие и близость постепенно превращаются в подозрительность и отчужденность. История проливает свет на то, как, казалось бы, незначительные моменты выбора могут привести к необратимым последствиям и как память может стать одновременно убежищем и инструментом манипуляции.
Режиссер Максим Диденко подчеркивает, что темы пьесы – доверие, привязанность и предательство – не теряют своей актуальности вне зависимости от эпохи: «Обман и предательство – это сюжет, который будет актуален до тех пор, пока мы остаемся людьми. (…) Это заставляет думать, что принципиальные человеческие вещи все-таки останутся неизменными».
Пьеса Гарольда Пинтера «Предательство» до сих пор считается одним из самых ярких произведений, которое с помощью лаконичной формы и точных диалогов исследует сложность человеческих отношений, надежность памяти и влияние времени на чувства.
В продолжение темы, затронутой в спектакле, 29 апреля, в 18:00, театр организует публичную дискуссию «Насколько объективна память и насколько субъективна истина?» в рамках цикла дискуссий «Без точки над i». Прямую трансляцию из Театра Чехова можно будет посмотреть на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале театра.
В творческую команду под руководством режиссера Максима Диденко вошли сценограф и художник по костюмам Галя Солодовникова, композитор Луи Лебе, хореограф Анна Абалихина, художник по свету Оскарс Паулиньш, переводчик Лина Овчинникова.
В спектакле принимают участие актеры Театра Чехова Максим Бусел/Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Шамиль Хаматов, Константин Никулин и Элина Барткевич.
Театр Чехова рекомендует покупать билеты на спектакли заблаговременно и использовать возможность выбрать лучшие места в зале.
Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu serviss, а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие показы: 28.04. (19.00), 8.05. (19.00), 23.05. (19.00), 24.05. (17.00), 10.06. (19:00), 11.06. (19:00).
Спектакль «Предательство» — на русском языке, с титрами на латышском и английском языках.