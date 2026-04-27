Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам противопоказан труд, как умственный, так и физический. Проведите этот день в блаженном ничегонеделании.
Телец
Сегодня вы сможете оказать кому-то немалую услугу, помогая решить некоторую проблему. Вы просто обязаны с ней справиться, тем более, что не так давно вы уже с подобной задачей сталкивались. Нужно только провести параллель.
Близнецы
Этот день стоит посвятить друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь, но сам он вам об этом не скажет. Проявите инициативу.
Рак
Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу, но подумайте, не страдаете ли вы этим сами?
Лев
Если у вас испортились отношения с близким и дорогим вам человеком, то, желая их восстановить, сделайте первый шаг. Возможно, неправ был он, но что это меняет? Вы, на самом деле, так похожи...
Дева
Сегодня состояние ваше может оказаться сродни невыспанности. Окружающие будут ожидать от вас несколько большей активности, и некоторые могут оказаться разочарованными.
Весы
Этот день принесет вам массу неожиданностей, самой удивительной из которых будет в высшей степени странное поведение очень хорошо знакомого вам человека. Будьте адекватны ситуации.
Скорпион
Наведите относительный порядок в мозгах - они вам сегодня понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.
Стрелец
Сегодня вы будете чувствовать себя Гулливером среди лилипутов. Все будет казаться вам мелким: и мысли окружающих, и их заботы. Постарайтесь удержаться от того, чтобы им об этом сообщить.
Козерог
Если сегодня вы соберете гостей, или сами окажетесь чьим-то гостем, то скучать вам не придется. Вечеринки и застолья - самое подходящее занятие на этот день.
Водолей
Вы щедро одарены от Бога, однако ваши таланты давно пылятся и усыхают на полках. Поищите им применение.
Рыбы
Сегодня постарайтесь повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимает собеседник. Велика вероятность возникновения сложных ситуаций в результате недостаточно ясного изложения вами мысли.