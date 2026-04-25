Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно - выбирать вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни. Это обернется против вас.

Телец

Сегодня свободу ваших действие ничто не будет ограничивать. Если же что-то все-таки попытается - гоните прочь, вы имеете на это полное право.

Близнецы

Сегодняшний день не принесет вам особенных волнений. Проведите его с семьей где-нибудь за городом, если есть возможность.

Рак

Сегодня вам следует быть максимально осторожным. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением.

Лев

Сегодня вам, возможно, придется действовать напоказ, старательно аффектируя каждый шаг. Это пригодится в последствии, когда вас постараются обвинить в бездействии.

Дева

Сконцентрируйте свое внимание на организации развлечений. Сегодня это у вас будет получаться виртуозно.

Весы

Сегодня вам лучше занять выжидательную позицию. Не стоит торопиться, и уж точно не надо заниматься закладкой краеугольных камней чего-то значительного. Ситуация скоро изменится.

Скорпион

То, что долгое время дразнило вас, оставаясь абсолютно недосягаемым, сегодня утратит бдительность. У вас есть хороший шанс его поймать. Не зевайте.

Стрелец

Не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, да уж поздно будет.

Козерог

Сегодня вашей сильной стороной будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от людей, с которыми будете общаться, здесь вас будет ждать жестокое разочарование.

Водолей

Все, что вы сегодня будете делать или говорить, будет основано на опыте многих поколений политических и культурных деятелей и прочих ораторов. Так что, если у кого возникнут претензии - отсылайте к первоисточникам.

Рыбы

Состояние вашего здоровья зависит исключительно от вас самого, и, следовательно, если оно вам не совсем безразлично, пора уделить ему некоторое внимание. Да здравствует профилактика!

