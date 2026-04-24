Во второй половине 2026 года жизнь станет невероятно хорошей для 4 знаков зодиака
По словам профессионального астролога Неды Фарр, эти знаки переживали непростой период последние пару лет, но худшее наконец осталось позади. Если вы относитесь к одному из следующих знаков, "вы станете тем, кому все будут завидовать".
Рыбы
После нескольких лет интенсивных трансформаций, говорит Фарр, ваша жизнь становится невероятно хорошей, Рыбы. Считайте вторую половину 2026 года своим временем реванша. «Ваш реванш — это эмоциональная отстраненность, и она бьет сильнее любых слов».
Поскольку Сатурн — планета ограничений и рамок — наконец покидает ваш знак, ожидайте мощнейшего энергетического обновления. От внешнего преображения до избавления от людей, которые причинили вам боль — вы начнете выравнивать баланс и станете успешнее, чем когда-либо могли представить.
Близнецы
Близнецы, последние три года, вероятно, были для вас утомительными, словно американские горки. От застоя до чужого абсурда — вы почти достигли предела. Но через все это, как объяснила Фарр, «вы поняли, что не каждый заслуживает доступ к вам, вашим идеям и вашему мышлению».
Жизнь становится невероятно хорошей, когда вы применяете этот опыт и выстраиваете необходимые границы. «Вы изменили свои стандарты, свою энергию и то, как вы общаетесь — и это заметно. Вам больше не нужно ничего доказывать, потому что ваши возможности и внимание говорят сами за себя».
Стрелец
С 2023 года вам, вероятно, казалось, что фундамент уходит из-под ног. По словам Фарр, «вы потеряли многих людей, которые были вам как семья — будь то настоящая семья или круг друзей. Вы прошли через масштабную трансформацию», но теперь пришло время снова жить «по своим правилам».
Это был долгий путь, но теперь наступает момент войти в состояние счастья. От выхода из застоя до ощущения изобилия, над которым вы так долго работали — все, о чем вы мечтали, начинает сбываться, и вы это чувствуете, Стрелец.
Дева
Последние два года вы отдавали себя другим. И хотя сейчас вы можете чувствовать выгорание, ожидайте, что получите все, что отдавали — и в десятикратном размере. Как сказала Фарр, «люди, которые недооценивали вас, будут наблюдать, как вы процветаете без них».
Так что если в прошлом с вами поступили несправедливо — не переживайте. Ваша главная «месть» — стать настолько наполненными и самодостаточными, что никто больше не сможет вами воспользоваться. Особенно это касается любви и отношений.