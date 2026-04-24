Вентспилс зовет! Парк приключений открывает летний сезон
С 1 мая этого года Вентспилсский парк приключений начнет летний сезон и вновь будет ежедневно предлагать услуги активного отдыха и развлечений.
В парке каждый день будет работать родельная трасса, откроется зона аттракционов и веревочные трассы. По предварительной записи также доступны места для пикников и шатры для мероприятий, а также можно забронировать развлечения в вейкпарке, на площадках для пейнтбола и лазертага.
В зоне аттракционов дети, молодежь и взрослые смогут развлечься на бампер-лодках, бамперных машинках, водном батуте, трассе для тюбинга, батуте для прыжков с резинкой, катапульте и в батутном комплексе. Самых маленьких посетителей порадуют детская автошкола, надувные аттракционы и игровой домик. Новинкой для малышей станет мини-экскаватор с захватом.
Веревочные трассы, расположенные в лесной зоне, предлагают пять уровней сложности «Кошачьей тропы», а также две трассы «Медвежата» для детей от 3 до 7 лет. Всего в парке доступно более 20 различных объектов для развлечений.
Следует учитывать, что доступность аттракционов зависит от погодных условий. Например, родель работает при скорости ветра не более 18 м/с, а надувные аттракционы и катапульта — при ветре до 10 м/с.
С вершины холма открывается прекрасный вид на город, море и пригородные леса. К вершине ведет лестница из 384 ступеней.
В мае парк будет открыт по будням с 15:00 до 19:00, а по субботам, воскресеньям и праздничным дням — с 12:00 до 19:00. Группы могут посещать парк и вне рабочего времени по предварительной записи через WhatsApp по номеру 28611333.
Лестница на вершину холма открыта с 11:00 до 22:00.
Также есть скидки: для всех семей при предъявлении удостоверения «Почетная семья» («карта 3+») — скидка 20%; для людей с инвалидностью (при предъявлении удостоверения) — 15%. Для групп при общей оплате: от 10 до 19 человек — скидка 10%, от 20 человек и более — 15%.