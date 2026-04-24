Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам стоит пересмотреть и, возможно, переосмыслить то, что вы делали в последнее время. Может быть, вам захочется что-то изменить.
Телец
Сегодняшний день будет характерен дружественной атмосферой, как дома, так и вне его пределов. От вас требуется только не нарушать ее.
Близнецы
Сегодня имеет смысл заняться делом, которое вы в сердцах бросили на прошлой неделе. Должно получиться.
Рак
Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.
Лев
Спорить сегодня будет бесполезно, самым лучшим решением будет уступить. Пытаясь отстоять свою позицию, вы лишь потеряете время и истратите массу нервной энергии.
Дева
Ваш партнер сегодня будет изо всех сил стараться вам угодить, что не может не радовать. Вас ожидает подарок или захватывающая новость. Вы с оптимизмом смотрите в завтрашний день.
Весы
Сегодня вам полезно будет пожаловаться вслух, даже если слушателем окажется зеркало. Вы скорее поймете, как решить свою проблему, формулируя ее в терминах общепринятого языка, нежели переживая на уровне неясных эмоций.
Скорпион
Попробуйте сегодня что-нибудь новенькое, все равно в какой области, а можно во всех сразу. Вдруг что путное получится?
Стрелец
Сегодня вы будете необыкновенно убедительны и сможете поднять окружающих на любые дела. Остается надеяться, что это обстоятельство никак не повлияет на чистоту ваших помыслов.
Козерог
Сегодня вам следует быть несколько более спокойным и уравновешенным, чем обычно. Взрывы эмоций нынче будут иметь слишком сильный резонанс.
Водолей
Эгоизм, несомненно, полезная черта характера, но не всегда приветствуемая окружающими. Выбирайте на что не обращать внимание.
Рыбы
Вы сегодня будете подобны динамо-машине, не в том смысле, что будете всех обманывать, а в связи с исключительной подвижностью. Причем не только физической - всякая вставшая на вашем пути задача будут разрешена мгновенно.