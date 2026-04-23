Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня исключительно благоприятный день для того, чтобы, не тратя значительных сил и средств, умудриться достигнуть желаемого и даже успеть немного возгордиться собственными успехами.
Телец
Вас, похоже, собираются надуть. Хотя, возможно, что это окажется невинным дружеским розыгрышем.
Близнецы
Нынче вы от души повеселитесь, сколь бы скучным не показалось начало дня. Любая дверь будет открыта для вас сегодня.
Рак
Признание в той или иной степени требуется всем, посему не стоит скупиться на похвалы людям, которые имеют счастье работать с вами, даже если они их не слишком-то заслужили.
Лев
Сегодня ваше настроение и самочувствие будет находиться в большей зависимости от окружающих, чем обычно. Если вас не встречают с распростертыми объятьями, лучше удалитесь сразу, дабы не мучаться головной (или еще какой) болью впоследствии.
Дева
Повторение - мать учения. Но только не в том случае, если вы до сих пор повторяете то, что изучали в начальной школе. Займитесь поиском новых знаний, они могут скоро вам понадобиться.
Весы
Жизнь сложна, но прекрасна, и сегодня у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Повремените с вопросами, ответы найдутся сами.
Скорпион
От вас сегодня разве что искры лететь не будут, хотя и этого гарантировать нельзя. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. Если вы стремитесь к лидерству, то нынче легко его добьетесь.
Стрелец
Сегодня вы можете позволить себе вытворять что угодно - все будет к месту и вовремя. Однако не стоит слишком увлекаться, ровно в полночь все содеянное обернется против вас.
Козерог
Умерьте вашу щедрость, ибо вас используют самым беззастенчивым образом. Как бы вам не вменили в обязанность то, что вы делаете исключительно по доброй воле.
Водолей
Сегодня у вас, возможно, разыграется фантазия. Так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите сразу вызывать неотложку, это не белая горячка.
Рыбы
Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет.