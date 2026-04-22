Два знака зодиака начали год в хаосе - но теперь все проясняется
Два знака зодиака столкнулись с очень запутанным началом года. Однако, по словам профессионального астролога Хейли Комет, все наконец начинает вставать на свои места, и облегчение уже на подходе.
От потерь в карьере до проблем в личной жизни — этим астрологическим знакам могло казаться, что сама жизнь будто настроилась против них. Хотя начало года было непростым, это не навсегда. Как отмечает астролог, ситуация уже изменилась, и дальше все будет значительно лучше, пишет YouTango.
Дева
Большую часть 2026 года вашей управляющей планетой, Меркурием, управляло положение в знаке, который ему не по душе — в Рыбах, вашем противоположном знаке. Поскольку энергия Рыб влияет на ваши партнерские отношения — как романтические, так и деловые — с самого начала года многое могло казаться запутанным.
Люди могли вести себя странно или не совсем честно, и в целом ощущение стабильности отсутствовало. Кроме того, вы могли чувствовать энергетическое или даже интуитивное влияние людей из прошлого. Это не обязательно было разрушительным, но точно вызывало замешательство.
Однако 14 апреля Меркурий перешел в новый знак — Овен. Если вы все еще ощущаете влияние людей, которых уже нет в вашей жизни, то теперь вы окончательно закрываете эти главы.
Как бы сложно это ни было, прямота в общении и глубокая рефлексия помогут вам стать более зрелой и сильной версией себя. Возможно, это означает разрыв связей после долгих раздумий или непростые разговоры — но именно такие поворотные моменты поднимут вас на новый уровень.
Близнецы
Близнецы, ваша управляющая планета Меркурий большую часть года находилась в положении, в котором чувствует себя некомфортно. Поэтому все казалось особенно запутанным. Но теперь планета перешла в другой знак, и вы, вероятно, уже ощущаете перемены к лучшему.
Недопонимание могло сильно повлиять на вашу карьеру и даже на репутацию, но сейчас эти рабочие проблемы начнут постепенно исчезать. Руководство станет более прямолинейным, проекты завершатся, и вы наконец почувствуете облегчение, осмысливая все, что происходило с начала 2026 года.
Также вы могли много размышлять о своем предназначении и роли в мире, ощущая растерянность или неопределенность. Но это состояние не продлится вечно.