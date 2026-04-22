Рижский Splendid Palace включили в список сокровищ европейской кинематографической культуры
Европейская киноакадемия (European Film Academy, EFA) пополнила список сокровищ европейской кинематографической культуры десятью новыми объектами, среди которых оказался и кинотеатр Splendid Palace.
Список сокровищ европейской кинематографической культуры является частью расширенной программы Европейской киноакадемии по сохранению кинонаследия, начатой в 2022 году. В него включают места, имеющие символическое значение для европейской киножизни и историческую ценность, — те, которые необходимо сохранять и защищать не только сегодня, но и для будущих поколений.
Кинотеатр Splendid Palace — один из самых роскошных и старейших кинотеатров Европы, который с 1923 года радует любителей кино выдающимися и качественными фильмами. В этом здании кино показывали всегда, поэтому Splendid Palace сохранил свой исторический облик и ценность как архитектурный памятник.
«Для нас большая честь, что кинотеатр Splendid Palace включен в список сокровищ европейской кинематографической культуры. До сих пор в этом списке было только 60 выдающихся мест Европы, а в этом году он пополнился еще десятью значимыми объектами, одним из которых стал кинотеатр Splendid Palace. Это признание подтверждает не только историческое значение кинотеатра, но и его постоянный вклад в сохранение и развитие кинокультуры в Латвии и Европе. Мы с большой ответственностью продолжим заботиться об этом уникальном культурном наследии, чтобы оно вдохновляло и будущие поколения», — говорит руководитель кинотеатра Splendid Palace Илдзе Эглиня.
«Кинотеатр Splendid Palace на протяжении многих лет целенаправленно повышал свою узнаваемость в Европе. В 2021 году Splendid Palace получил премию Europa Cinemas за лучшую программу. Здесь проходило чествование французского режиссера Аньес Варда, когда ей вручали премию Европейской киноакадемии за вклад в киноискусство. Классика кино наряду с новым европейским кино и значимыми национальными премьерами формирует вкус нашей аудитории и ее эмоциональный опыт. Это признание Европейской киноакадемии — очень почетная оценка нашей работы и вдохновляющий сигнал для будущего», — подчеркивает художественный руководитель и куратор кинотеатра Дайра Аболиня.
В 2026 году список сокровищ европейской кинематографической культуры пополнили также исторические кинотеатры Bio Skandia в Стокгольме и Kino International в Берлине, киностудия Shqipëria e Re в Тиране и киностудия имени Довженко в Киеве. Кроме того, в список вошли такие места, связанные со съемками кино, как «Путь Сталкера» в Таллине, гидроэлектростанция Веморк в Норвегии, Римский колодец в Белграде, а также Городской музей Каунаса и оцифрованный архив творчества выдающегося польского кинорежиссера Кшиштофа Кеслевского.
Сейчас в список сокровищ европейской кинематографической культуры входят 70 объектов. Латвию в нем представляют Большая эстрада Межапарка и теперь также кинотеатр Splendid Palace.
Торжественное открытие памятной таблички, подтверждающей статус сокровища европейской кинематографической культуры, в кинотеатре Splendid Palace намечено на 19 августа этого года.