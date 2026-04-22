Рижский Splendid Palace включили в список сокровищ европейской кинематографической культуры

«Для нас большая честь, что кинотеатр Splendid Palace включен в список сокровищ европейской кинематографической культуры. До сих пор в этом списке было только 60 выдающихся мест Европы, а в этом году он пополнился еще десятью значимыми объектами, одним из которых стал кинотеатр Splendid Palace. Это признание подтверждает не только историческое значение кинотеатра, но и его постоянный вклад в сохранение и развитие кинокультуры в Латвии и Европе. Мы с большой ответственностью продолжим заботиться об этом уникальном культурном наследии, чтобы оно вдохновляло и будущие поколения», — говорит руководитель кинотеатра Splendid Palace Илдзе Эглиня.