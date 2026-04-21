Какие знаки зодиака лучше других чувствуют себя на пенсии?

Телец отлично чувствует себя на пенсии, потому что, сам того не замечая, готовится к ней всю жизнь. Люди этого знака ценят комфорт, стабильность и качество жизни, поэтому обычно выстраивают образ жизни, который обеспечивает долгосрочную безопасность. Они разумно обращаются с финансами и часто делают ставку на накопления — и это в итоге окупается. На пенсии Телец наконец наслаждается тем, что создавал годами: спокойные утра, вкусная еда, уютная обстановка и время на природе. Ему не нужно постоянно быть занятым, поэтому он умеет по-настоящему расслабляться без чувства вины. Для Тельца пенсия — заслуженная награда.