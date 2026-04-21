Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Намерения ваши прекрасны, но время для их осуществления сегодня если не худшее, то достаточно неудачное, чтобы отложить эту затею. Только не забывайте о ней совсем. Жалко, если пропадет такое начинание.
Телец
Сегодня вас будет снедать дух соревнования. Поэтому день этот, скорее всего, запомнится как мешанина из разнообразных игр, пари и прочих увеселений.
Близнецы
События имеют неприятное свойство происходить с той скоростью, с которой хотят, совершенно не сообразовываясь с вашими планами и желаниями. Сегодня все будет меняться слишком быстро, чтобы вы успели хотя бы понять, что происходит.
Рак
Вам придется привыкать к тому, что к вам относятся как к обычному, ничем не выдающемуся человеку. Последнее время вас слегка избаловали излишним вниманием.
Лев
Постарайтесь спланировать этот день, и во всем следовать своему плану. Импровизационные решения сегодня не будут слишком удачны.
Дева
Сегодня ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет в вас помещаться. Хольте его, лелейте, и не забывайте использовать на всю катушку.
Весы
Сегодняшний день стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира. Он как нельзя лучше подходит для общения с прекрасным и прочих тихих занятий.
Скорпион
Сегодня вы лучше всего будете чувствовать себя, оставаясь в одиночестве. Это вам вряд ли удастся, так что постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от шума.
Стрелец
Сегодняшний день не принесет вам ничего нового. Зато и не расстроит ничем.
Козерог
Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.
Водолей
Сегодня в вашей крепости (т.е. доме) будет твориться такое, что вы будете счастливы возможности уединиться хотя бы в ванной. Если успеете закрыть защелку - вам обеспечен относительно спокойный вечер.
Рыбы
Чем больше народу сегодня будет вокруг вас, тем лучше. Сегодняшний день идеально подходит для общения, как дружеского, так и по деловым вопросам.