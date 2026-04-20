Шок-совет от латвийского дизайнера: не идите в торговый центр, пока не прочитаете это
С приходом весеннего тепла процесс смены сезонного гардероба становится всё более актуальным. Однако прежде чем отправиться в торговый центр и броситься в пучину безумного шопинга, стоит задуматься о том, что и зачем мы собираемся там купить.
Сегодня многие из нас при совершении покупок всё чаще задумываются о том, как наш выбор влияет на мир. Что произойдет с горами одежды, которые мы все вместе накапливаем в своих шкафах, и действительно ли нам нужно всё то, что мы покупаем?
«Второе дыхание» подержанных вещей
Эту философию ежедневно воплощает на практике сеть благотворительных магазинов «Otrā elpa» («Второе дыхание»). Член правления сети Даце Экштета поясняет, что магазин — это лишь верхушка айсберга, а основная работа кипит на складе, где происходит сортировка. Работа ведется очень целенаправленно: например, если в пансионатах не хватает кружек или удобной домашней одежды, приоритетом становится обеспечение этих базовых нужд. В свою очередь, более уникальные вещи — скажем, фарфоровые чашки — попадают на прилавки магазинов, чтобы их продажа могла содержать всю благотворительную систему.
Экштета призывает людей, жертвующих вещи, предварительно провести «эмоциональную проверку», спросив себя: «Отдал бы я эту вещь своему другу?». Если ответ положительный, значит, вещь готова к своей второй жизни. «Это история об уважении и качестве. Иногда люди из любви хотят отдать что-то погрызенное или изношенное, но нужно понимать грань между дорогим воспоминанием и бытовым мусором. Прежде чем попасть на полки, вещи проверяются и освежаются паром, что создает ощущение готовности одежды к новому началу».
Искусство без отходов
Мир искусства также ищет способы стать более экологичным. Латвийский Национальный театр со спектаклем «В огне» (Ugunī) стал пионером этого движения. Продюсер театра и координатор международных проектов Рихард Гале рассказывает, что участие в проекте «Green Stage» стало вызовом для всего коллектива — нужно было научиться создавать искусство, не производя новых отходов. «При создании спектакля использовались стратегии "R" (Reduce, Reuse, Recycle), которые учат отказываться от лишнего и обдумывать необходимость каждого материала. Это было непросто, так как режиссеры и сценографы обычно хотят создать что-то совершенно новое и грандиозное, но на этот раз их художественная свобода была ограничена».
Продюсер подчеркивает: этот спектакль уникален тем, что актеры вышли на сцену в той же одежде, которую использовали на репетициях, а не в специально сшитых костюмах, задействовав содержимое своих собственных шкафов. «В сценографии получили новую жизнь старые театральные кресла — их не списали, они получили роль на сцене, а после завершения цикла спектаклей продолжат "жить" в репетиционных залах». Гале отмечает, что театр получил огромный отклик от более чем 160 дам, которые пожертвовали свои свадебные платья, чтобы те еще раз засияли в произведении искусства, а не пылились в шкафах.
Устойчивая мода
Художник Бруно Бирманис подчеркивает, что устойчивая мода — это то, что не разваливается после второй или третьей стирки. Он считает, что одежда должна жить вместе с человеком, а не становиться бременем для экологии, ведь всё начинается с нашего мышления — с того, как мы выбираем жить и какой сигнал посылаем миру через свой облик. Это осознанный отказ от вещей, которые не имеют ни смысла, ни ценности, а производятся только ради наживы.
По его мнению, в конечном итоге устойчивое развитие — это история о поиске компромиссов и масштабном мышлении. Художник призывает избегать акрила и выбирать натуральные материалы, так как это важно не только для природы, но и для нашего собственного здоровья. Бирманис подчеркивает, что выбор подержанной одежды зачастую даже безопаснее, так как из нее уже вымылись опасные химические вещества, использовавшиеся при производстве.