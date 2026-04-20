Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня начнет сбываться то, на что вы так долго надеялись. Зажмурьтесь и задержите дыхание - не дай бог спугнуть.
Телец
Ваше плечико кому-то очень понадобится сегодня. На нем будут плакать. Оденьтесь соответствующе.
Близнецы
Подождите с клятвенными заверениями. Возможно, назавтра вам очень захочется взять свои слова назад.
Рак
Всегда приятно порадовать ближнего. Сегодня вам как раз представится такая возможность. Кроме того, нынешний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. Если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, придется сходить в музей.
Лев
Не тратьте сегодня свое и чужое время на всевозможные словесные изыски. Информация должна исходить от вас в четкой и понятной форме, в противном случае возможны малоприятные накладки.
Дева
Сегодня вам, возможно, придется быть весьма внимательным к оттенкам интонаций как голосов окружающих, так и своего собственного. Они будут значить слишком многое, чтобы их игнорировать.
Весы
Сегодня вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным как ветер, хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием собственной необходимости.
Скорпион
Сегодняшний день вам будет трудно провести спокойно. Оглядите себя с пристрастием, не торчит ли где шило? Наибольшее удовольствие сегодня вы получите от общения с детьми или с веселыми людьми.
Стрелец
Сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов, если, конечно, ваше существование ими обременено.
Козерог
Откройте дверь для романтических настроений, и они не заставят себя долго ждать. Сегодня не стоит заниматься ничем, что потребует от вас объяснений, это у вас получаться будет крайне плохо.
Водолей
Сегодня у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку. Продумайте тактику, и вы сможете извлечь из этого обстоятельства немало пользы.
Рыбы
В последние дни вы здорово издергались, пора отдохнуть. Успокойтесь, расслабьтесь. Лучше всего провести этот день на свежем воздухе.