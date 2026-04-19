Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если вы собираетесь отдаться на волю волн, будьте готовы к тому, что ветер переменится. Сегодня от вас потребуются решительные действия, как бы вы не старались от них откреститься.
Телец
Маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены сегодня. Этим стоит воспользоваться, чтобы впоследствии не откупаться дорогими подарками.
Близнецы
Сегодня вам следует быть осмотрительным. Велика опасность наделать глупых ошибок, отвечать за которые придется как за что-то серьезное.
Рак
На ваше внимание сегодня будут претендовать все, начиная от ближайших родственников, и заканчивая случайными знакомыми. Кому-то явно придется отказать, постарайтесь это сделать тактично.
Лев
Если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появится ни одного истинного, что ж, придется высказать его самому. Даже если делать этого очень не хочется.
Дева
Сегодня вам может оказаться довольно трудно продуктивно воспринимать, а уж тем более обрабатывать, какую-либо информацию. Лучше бы, конечно, заставить этим заниматься кого-нибудь другого.
Весы
Сегодня вам следует повнимательнее прислушиваться к тому, что вам говорят, и не стесняться признать собственную неправоту. Никакой доблести в упрямстве нет.
Скорпион
Сегодня, ища внимания, будьте осмотрительны, ибо вы можете получить его слишком много. Что потом делать с бесчисленными доброжелателями, которые стремятся научить, посоветовать, помочь, когда помощь вам уже и не нужна?
Стрелец
Сегодня вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром, постарайтесь свои порывы обуздать.
Козерог
Сегодняшний день прекрасно подойдет для проведения важных переговоров. Вы будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны.
Водолей
Сегодня, заходя в магазин, расплачивайтесь сперва за то, что вам остро необходимо, а не за то, что хотите. Ваш бюджет обеих категорий может и не вместить.
Рыбы
Сегодняшний день принесет вам массу сюрпризов - не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них без малейших колебаний. Не каждый день судьба бывает столь внимательна к вам.