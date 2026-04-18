ФОТО: IKEA собрала в Латвии 250 гостей на вечеринку в самом неожиданном месте

Кухонная вечеринка в магазине IKEA (2026)
Всем известно, что жизнь проходит на кухне – это центр и сердце дома, где рождаются самые вкусные блюда, переплетаются будни и праздники, ведутся задушевные разговоры. Вечером 17 апреля магазин IKEA превратился в место, где не только жизнь, но и лучшие вечеринки проходят именно на кухне. Около человек собрались на уникальное мероприятие, чтобы вместе разделить радость приготовления еды и общения друг с другом.
"Кухня – это не просто помещение для приготовления еды. Это место, где начинается утро, ведутся разговоры, рождаются идеи, а повседневные моменты превращаются в нечто большее. В конце концов, вся наша жизнь происходит на кухне. Данные проведенного IKEA опроса показывают, что 32% жителей Латвии используют кухню и для приема гостей, поэтому мы устроили праздник, пригласив к себе в гости около 250 членов IKEA Family, чтобы вдохновить на кухонные вечеринки и других людей. Любая кухня может стать эпицентром веселого праздника, где встречаются музыка, вкусы и отличная компания", – отмечает руководитель отдела маркетинга IKEA Latvija Агнесе Узрауга.
Вечер начался с различных (в том числе забавных) историй о кухне, которыми поделились шеф-повар Мартиньш Сирмайс, актер, режиссер и шеф-повар Ритварс Томс Логин, кулинарный блогер и автор кулинарных книг Зане Гревиня, также известная как Našķoties Zane, диджей и ведущий Томс Гревиньш, ведущая мероприятий и радиопрограмм Линда Самсонова, а также музыкант Андрис Фрейденфелдс, известный как Фредис.
В продолжение вечера присутствующих ждали вкусные сюрпризы и увлекательные развлечения – на кулинарных станциях можно было самостоятельно приготовить себе угощение, попробовать различные блюда, насладиться безалкогольными коктейлями, приготовленными обладателем титула лучшего бармена мира Андрисом Рейзенбергсом, а также запечатлеть памятные моменты в фотоуголке и потанцевать на Silent disco.
Как рассказал музыкант Андрис Фрейденфелдс, хотя его кухня не очень большая, места хватает всем - хозяевам дома, домашним животным и гостям. Музыкант любит готовить, и его фирменное блюдо, которым он любит угощать гостей, - это суп из бобовых, в который он добавляет специи, потому что любит острую пищу. "На кухне проходят не только вечеринки, но и приятные посиделки, тут рассказываются анекдоты и истории", - добавил он.
В свою очередь шеф-повар Мартиньш Сирмайс сказал, что все домашние вечеринки всегда проходят на его просторной кухне. "Моя кухня соединена с гостиной, поэтому вечеринка на кухне неизбежна. У меня довольно много разных друзей. Готовясь к приему гостей, я составляю профили друзей и меню, учитывая, какие гости придут. Я никогда не готовлю для себя или для каких-то воображаемых гостей, но я точно знаю, кто ко мне придет, кому что нравится, поэтому приспосабливаю меню под гостей", – говорит Сирмайс.