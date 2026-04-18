Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ваше обаяние сегодня работать не будет, надеяться на него не стоит. Неловкие ситуации, вероятность возникновения которых будет весьма велика, спустить на тормозах не удастся. Нынче придется быть строгим как к себе так и к окружающим.
Телец
Новые и весьма полезные проекты остановятся в своем развитии исключительно по причине отсутствия связи, или недостаточной ее интенсивности. Озаботьтесь решением этой задачи.
Близнецы
Будущее формируется человеческими грезами. Вашими в том числе. Поэтому не пожалейте времени на их ревизию, чтобы вашим потомкам не было за вас стыдно.
Рак
Сегодня вам следует быть максимально сосредоточенным. Эмоции придется затолкать в самый дальний угол сознания, иначе они основательно поломают вам планы.
Лев
Сегодня в теплом семейном кругу вам будут тщательно промывать мозги на морально-этические темы. Избежать этого не удастся, но сократить удовольствие можно. Не спорьте.
Дева
Сегодняшним днем вы будете наслаждаться с утра до вечера, смакуя каждое мгновение. Особенно хорош будет вечер, проведенный не в одиночестве.
Весы
Сегодня вы, возможно, окажетесь на пороге совершения большой ошибки. Постарайтесь заметить это прежде, чем вы его переступите.
Скорпион
Суеверия - очень привлекательный способ объяснять неудачи. Однако небольшое мозговое усилие - и часть ваших проблем разрешится. Не болтайте сегодня слишком много. Болтун - находка для шпиона.
Стрелец
Не отмахивайтесь от комплиментов. Вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе заслужите и больших, правда рискуете утомиться.
Козерог
Подходящий день для того, чтобы устроить небольшое землетрясение. Или хотя бы перестановку мебели. Постарайтесь только, чтобы жертв было поменьше.
Водолей
Сегодня вы сможете добиться значительно большего, нежели смели предполагать, если сумеете немного умерить самодовольство, и принять чью-то помощь.
Рыбы
Сегодня вы как и обычно будете доминирующей в обществе личностью. Для тех, кто занимается продажами, этот день должен принести немалую прибыль, обратных же действий нынче лучше не совершать.