Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 17 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня ответственность, на вас возложенная может показаться вам слишком тяжкой, награда же за труды может принести разочарование. Ограничьте свои действия лишь самыми необходимыми.
Телец
Сегодня вы сделаете большую ошибку, если хоть на йоту поддадитесь влиянию эмоций, неважно, собственных или чьих-то чужих. Вам понадобится очень холодная (не путать с простуженной!) голова.
Близнецы
Сегодня вы будете легко впадать в ярость, и, хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, лучше, все-таки, за этими приступами следить. Они могут сыграть с вами дурную шутку.
Рак
Сегодня вы будете в наилучшей форме. Все у вас будет получаться, все будут с вами милы. Вы легко получите желаемое (в разумных, конечно, пределах).
Лев
Сегодня самым верным вашим союзником будет терпение. Ряд препятствий, которые вам, возможно, хотелось бы попробовать форсировать немедленно, через некоторое время уберутся сами, безо всяких усилий с вашей стороны.
Дева
Сегодня то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится.
Весы
Сегодня вас могут одолеть сугубо эгоистические желания. Возможно, это не слишком хорошо, однако, если они не подразумевают причинения неудобств окружающим, стоит ли с ними бороться?
Скорпион
Сегодня вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для разного рода переговоров.
Стрелец
Сегодня вам придется подойти со всей ответственностью к любому делу, даже самому незначительному. Только в этом случае наметится прогресс, которого вы давно жаждете.
Козерог
Сегодняшний день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации схожей с вашей. Это не оставит вам времени на то, чтобы наделать собственных.
Водолей
Сегодня вы сможете побить все рекорды неуправляемости и непредсказуемости. Но если это кому и доставит неудобства, то только не вам.
Рыбы
Сегодня роль первой скрипки, сколь бы огорчительно это для вас ни звучало, вам принадлежать не будет. Не стоит за нее бороться, вы только испортите себе репутацию.