Долгожданная новинка в мире очков наконец в оптиках
Гардероб современной женщины формируется осознанно — как баланс между комфортом, эстетикой и повседневными потребностями. Всё чаще важную роль в этом выборе играют и очки: они уже давно перестали быть лишь средством коррекции зрения и стали частью общего образа и самовосприятия.
Именно здесь своё место находят линзы Transitions® Color Touch™ — новинка, которую многие женщины действительно ждали. Они адаптируются к свету, одновременно сохраняя лёгкий оттенок даже в помещении. Это означает, что очки не «исчезают», когда вы заходите внутрь, а остаются заметным и продуманным аксессуаром в течение всего дня.
В целом фотохромные линзы темнеют на солнце и становятся светлее в помещении, помогая защитить глаза от яркого света. Transitions® Color Touch™ дополняют эту технологию важной деталью — мягким, элегантным оттенком даже в помещении. Для сравнения: линзы Transitions® GEN S™ в большей степени ориентированы на скорость реакции и функциональность, тогда как Color Touch™ добавляют к этому выразительный эстетический эффект — цвет, который присутствует постоянно.
Эти линзы доступны в двух вариантах — Gradient и Washed. Линзы Gradient имеют более тёмный оттенок в верхней части и более светлый в нижней, что помогает снизить влияние яркого света и при этом сохранить хорошую видимость на близком расстоянии. Линзы Washed равномерно тонированы по всей поверхности, создавая лёгкий, сдержанный и гармоничный визуальный эффект, особенно подходящий для современного минималистичного стиля.
Сегодня глаза сталкиваются с постоянной нагрузкой — от солнечного света до экранов. Линзы Transitions® Color Touch™ помогают снизить эту нагрузку, адаптируясь к освещению, обеспечивая защиту от УФ-излучения и помогая фильтровать часть сине-фиолетового света. Это повышает зрительный комфорт и позволяет глазам легче адаптироваться к различным условиям освещения в течение дня.
Кроме того, лёгкое тонирование даёт и эстетическое преимущество — визуально смягчает черты лица, делает менее заметными признаки усталости и помогает сохранить естественный, не перегруженный образ. В результате очки становятся главным акцентом, который одновременно является и практичным, и визуально привлекательным.
Линзы Transitions® Color Touch™ обозначают новое направление в оптике — когда технология и стиль работают вместе, позволяя чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Новинка уже доступна в салонах оптики „Fielmann”.