Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Мечты следуют за вами неотступно, весь день не давая покоя. Ничто не будет вас так раздражать как банальность. Ну что ж, это то самое настроение, когда можно сделать что-либо полезное.
Телец
Сегодня на первый план выйдут проблемы финансового порядка. Что, собственно, новостью не является - к этому давно уже все привыкли, но раздражение может вызвать.
Близнецы
Проявите терпимость, или постарайтесь тщательно скрывать свои истинные чувства по отношению к человеку, с которым вам предстоит общаться сегодня. Обнаружив их, вы лишь создадите себе лишние проблемы.
Рак
Встряхнитесь и возьмите себя в руки. Сделать это сегодня будет нелегко, зато если удастся, вашей целеустремленности и собранности можно будет только позавидовать.
Лев
Не принимайте все так близко к сердцу. Проблемы, которые вы склонны считать своими, таковыми не являются. Их можно с чистой совестью переложить на чужие плечи.
Дева
Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.
Весы
Сегодня вам, возможно, придется не раз менять свое мнение по тому или иному поводу. Так что лучше не торопиться его высказывать.
Скорпион
Сегодня вас, возможно, будет мучить ощущение, что вы совершили ошибку и потратили время и деньги впустую. Не стоит мучить себя подобными мыслями, тот факт, что ожидаемый результат задерживается, еще не означает, что его не будет вовсе.
Стрелец
Рекомендуем нынче не слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо сегодня оно будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно какое-то.
Козерог
Не жалейте денег сегодня. Побалуйте себя небольшим, но приятным подарком, деликатесным ужином. С финансовой точки зрения намечаются перемены к лучшему.
Водолей
Сегодня больше всего вы будете нуждаться в хороших новостях. Получать их можно разными способами, но есть один совершенно безотказный. Надо подойти к человеку, не важно к какому, и попросить сказать что-нибудь хорошее. Кто-то, конечно, испугается и убежит, а кто-то, может, и скажет чего...
Рыбы
Сегодня вы будете разрываться меж желанием многое изменить и боязнью потерять то, что имеете. Ищите золотую середину.