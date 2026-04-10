Латвию посетил криптомиллиардер Брок Пирс, который когда-то баллотировался на пост президента США

Он стал одним из ранних инвесторов в криптовалюты и предпринимателей в этой сфере, участвуя в развитии ряда значимых проектов цифровых активов. Его имя часто связывают с инвестициями на миллиарды долларов и влиянием в глобальной финтех-индустрии. В 2014 году он стал сооснователем криптовалюты Tether. В 2018 году журнал Forbes оценил его состояние в диапазоне от 700 миллионов до 1,1 миллиарда долларов, включив его в число 20 самых богатых криптопредпринимателей.