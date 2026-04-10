Латвию посетил криптомиллиардер Брок Пирс, который когда-то баллотировался на пост президента США
В ресторанах предпринимателя Эрик Озоллапа — El Mercado и Juusu — недавно был замечен особый гость: американский миллиардер и пионер криптовалют Брок Пирс. Его визит в Латвию вызвал большой интерес, поскольку он известен не только как один из самых влиятельных ветеранов криптоиндустрии, но и как бывший актер, инвестор и кандидат в президенты США.
Журналу Kas Jauns Озоллапа рассказал, что 45-летний миллиардер посетил оба его ресторана. В Juusu он попробовал несколько традиционных латвийских блюд и остался в полном восторге от местной кухни. Пирс также проявил большой интерес к самой Латвии — стране, которая ему очень понравилась.
Этот визит стал частью его путешествия: Пирс известен как страстный любитель поездок по миру. По словам ресторатора, он произвел впечатление вдохновляющего и позитивного человека, и его приезд стал приятным событием.
Сооснователь Tether
Брок Пирс начал свою карьеру в киноиндустрии. В детстве он снимался в нескольких популярных фильмах, в том числе в хоккейной классике 1992 года "Могучие утята", которая до сих пор любима многими поклонниками спорта. Однако уже в 16 лет он полностью изменил направление своей жизни, переключившись на онлайн-игры, технологии и финансовые инновации.
Он стал одним из ранних инвесторов в криптовалюты и предпринимателей в этой сфере, участвуя в развитии ряда значимых проектов цифровых активов. Его имя часто связывают с инвестициями на миллиарды долларов и влиянием в глобальной финтех-индустрии. В 2014 году он стал сооснователем криптовалюты Tether. В 2018 году журнал Forbes оценил его состояние в диапазоне от 700 миллионов до 1,1 миллиарда долларов, включив его в число 20 самых богатых криптопредпринимателей.
Связь с Эпштейном и поддержка Украины
В 2020 году Пирс привлек внимание и в политике, баллотируясь на президентских выборах в США как независимый кандидат. По данным из открытых источников, около десяти лет назад у него были контакты с ныне покойным скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном — сообщается, что с помощью Пирса тот инвестировал средства в криптовалюты. Эта информация всплыла при изучении так называемых «файлов Эпштейна», где также упоминаются их контакты.
Кроме того, известно, что Пирс активно сотрудничает с еврейской общиной Украины, поддерживая страну во время войны. В частности, он основал бизнес-школу в поселении для беженцев недалеко от Киева, цель которой — способствовать восстановлению экономики Украины и помогать молодым предпринимателям. Он также организует семинары и конференции, где вместе с финансистами и инвесторами обсуждаются многомиллионные проекты поддержки страны и укрепления ее экономики.