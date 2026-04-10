Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться, в противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Телец
Сегодня вы можете узнать нечто такое, что даст вам власть над кем-то или поставит вас в неловкое положение - в зависимости от того, как вы сами относитесь к подобным вещам. В любом случае, эту информацию стоит забыть.
Близнецы
Сегодня конфронтация вполне может уступить сотрудничеству. Нужно только сделать первый шаг.
Рак
Сегодня на первом плане могут оказаться территориальные проблемы. Решить вы их все равно не решите, но целый день угрохаете, это точно.
Лев
Сегодня вам, скорее всего, придется пойти на компромисс. Это все-таки лучше, чем вступать в откровенный конфликт. Тем более, что последнее вы всегда успеете сделать.
Дева
Сегодня вас могут вовлечь в процесс решения совершенно чуждого вам вопроса, что повлечет довольно неожиданные последствия. Вплоть до кардинальной смены ваших интересов.
Весы
Постарайтесь осмыслить и усвоить те уроки, которые преподали вам ваши же чувства. Особое внимание уделите тем мелочам, на которые, казалось бы, и время-то тратить жалко.
Скорпион
Сегодня вы будете неожиданно слабы. Ничего не делайте сами, заставьте шевелиться других, слабость ведь тоже можно сделать своим оружием.
Стрелец
Посвятите этот день старым друзьям. Сегодня у вас скорее всего не будет никаких неотложных дел, так что вы вполне сможете себе это позволить.
Козерог
На мучающий вас вопрос никто кроме вас не ответит. Причем чем дольше вы будете поиски ответа откладывать, тем больше времени они займут. Почему бы не начать их сейчас?
Водолей
Вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня как раз лучше придерживаться собственного мнения и не уступать позиций.
Рыбы
Вы, возможно, нашли не лучший способ проявлять интерес к кому-то, и этот кто-то находится в состоянии легкого изумления и совершенно не понимает, что от него хотят. Будьте проще.