Три знака зодиака в последнее время чувствовали себя застрявшими, но это изменится после 9 апреля
Три знака зодиака в последнее время ощущали застой, но после 9 апреля 2026 года ситуация изменится. Во время убывающей большой луны в Козероге приходит момент озарения.
Телец
В последнее время было много вещей, на которые вы не хотели смотреть, потому что знали: если посмотрите, придется что-то с этим делать. Некоторое время вы просто были слишком ленивы, чтобы с этим разбираться. Как говорится, «неведение — блаженство». Но 9 апреля вы наконец почувствуете готовность. Вы не только готовы взглянуть на вещи, но и готовы действовать.
Застой иногда присутствует в нашей жизни, но только до определенного момента. Сейчас его роль завершена. Вы застряли, но теперь пора двигаться вперед. Настоящий импульс начинается для вас в четверг, Телец, когда приходят озарения, и вы реально ощущаете, что ждет впереди. Вы хотите быть тем, кто управляет своей судьбой, и вы поднимаетесь и делаете это!
Скорпион
В четверг вы получите жизненно важную и очень позитивную информацию. Она настолько вдохновляющая, что вам захочется начать заново, полностью, Скорпион. У вас предстоит принять несколько важных решений, и с этого дня они кажутся намного проще. То, что раньше казалось заблокированным и запутанным, теперь выглядит как пустяковое дело. Вы справитесь!
Вас мотивирует перейти на новый уровень, и единственный способ это сделать — действовать. Всё очень просто. Вы разобрали ситуацию, и теперь нет оправданий. Вы знаете, что делать. У вас получится!
Рыбы
Вы всегда открыты для влияния извне, и иногда понимаете, что не каждое влияние полезно. Именно поэтому этот день так важен для вас. Он помогает увидеть реальную разницу между тем, что для вас правильно, и тем, что нет.
Астрологическая энергия четверга настолько сильна, что заставляет вас заглянуть глубоко в свой разум, Рыбы. Вы понимаете, что всё, что нужно сделать — это простить себя. Вы стояли на собственном пути, но больше нет. Теперь, когда вы знаете, что удерживало вас на месте, вы можете двигаться вперед. Вы соединены с гораздо более высокой силой. Озарение, которое вы получите в этот день, ставит вас в лучшее положение, чтобы исправить прошлые ошибки и создать для себя красивое и безопасное будущее.