Если покупать, то что? Стилист советует, как не попасть в ловушку скидок
Кому не случалось на распродаже спонтанно купить вещь, которая на самом деле не нужна - просто потому что она дешевая? Чтобы не попасть в ловушку скидок, покупки нужно планировать. Стилист торгового центра моды и образа жизни Spice Даце Бахмане рассказывает, как сделать разумный выбор и во что стоит инвестировать во время распродаж.
Что всегда стоит покупать со скидкой?
Практичные большие сумки, чемоданы и брендовые солнцезащитные очки - это покупки, которые можно планировать и инвестировать в качество, приобретая их по более выгодной цене во время распродаж.
«Типичный пример - дорожный чемодан. Он редко нужен срочно, поэтому покупку можно отложить, дождавшись лучшей цены, чтобы приобрести действительно качественную вещь, которая прослужит долго», - советует стилист Даце Бахмане.
Похожая ситуация и с солнцезащитными очками. Стилист рекомендует инвестировать в классическую модель, подходящую к форме лица и актуальную даже спустя несколько лет, а не гнаться за трендами. «Советую обратить внимание и на большие сумки, которые можно брать с собой в короткие поездки. Они всегда актуальны и придают образу аристократическую элегантность. Покупать такую сумку по полной цене может быть дорого, а на распродаже - почему бы и нет?» - отмечает стилист.
Подходящее время для более дорогих покупок
Нижнее белье, косметика по уходу за телом и спортивная одежда выполняют не только практическую, но и эмоциональную функцию. Скидки - хорошее время, чтобы обратить внимание на эти категории и, не перегружая бюджет, приобрести давно желанные вещи.
«В повседневной жизни женщины часто выбирают нейтральное белье телесного цвета. Сниженная цена - это возможность поэкспериментировать и выбрать что-то более женственное и романтичное», - рассказывает стилист.
Она также советует присмотреться к предложениям магазинов спортивной одежды: «Я сама использую скидки, чтобы обновить спортивный гардероб. Если хочется чего-то модного, отдайте предпочтение оттенку яичного желтого цвета».
Покупка нишевых ароматов и средств по уходу за телом часто откладываются из-за высокой цены. На распродажах они становятся доступнее и иногда предлагаются с дополнительной услугой, например, возможностью персонализации.
Классика всегда окупается
Классика не нуждается в комментариях. Тренч актуален каждую весну и осень, и распродажи - подходящий момент, чтобы приобрести свой идеальный вариант.
«Стоит заглянуть и в отдел повседневной обуви. Красный акцент сделает образ более выразительным, и такая модель останется актуальной ещё несколько сезонов», - отмечает Даце Бахмане.
Завершающим штрихом станут оптические очки. «Чтобы добавить характер стилю, выбирайте оправы типа “авиатор”. Они всегда были и будут в моде, и сейчас особенно актуальны», - говорит стилист.
Улучшения, которые меняют повседневность
Дьявол кроется в деталях. На первый взгляд небольшие вещи - новая посуда и современные технологии - могут существенно улучшить настроение и повседневную жизнь. «Хотя посуда не подвержена трендам, её тоже выгоднее покупать во время распродаж. Она мгновенно создаёт особую атмосферу или, как в этом случае, переносит в путешествие по Италии. Даже простая еда в красивой посуде становится особенной», - подчеркивает стилист.
Технологии, например качественные наушники, ещё одна категория, на которую стоит обратить внимание в период распродаж, поскольку это возможность выбрать более высокое качество или интересный дизайн по выгодной цене.
