Названа страна, где 95% жителей имеют лишний вес. Как так получилось?
В самом сердце Микронезии затерялось крошечное государство Науру — место, о котором слышали немногие, а побывали и вовсе единицы. Ежегодно сюда приезжают менее 200 туристов, что делает страну самой малопосещаемой в мире. Но Науру — это не только географическая изоляция. У него есть и другая, более тревожная «слава»: это одна из самых «толстых» стран на планете. Почти 95% жителей имеют избыточный вес или ожирение, а уровень сахарного диабета 2 типа — один из самых высоких в мире.
Науру — третье по величине самое маленькое государство в мире. Его площадь — всего 21 квадратный километр, чуть больше, чем у Ватикана и Монако. Здесь живут около 12 тысяч человек, а сам остров можно полностью объехать на машине примерно за 30 минут.
На первый взгляд — настоящий тропический рай: белоснежные пляжи, коралловые рифы, пальмы. Но это лишь узкая прибрежная полоса. Около 80% территории остаются необитаемыми.
«Апокалипсис» в центре острова
Австралийский тревел-блогер Ноэл Филлипс, посетивший Науру, назвал внутреннюю часть острова «апокалиптической». И это не преувеличение. Центральные районы — так называемый «Топсайд» — представляют собой изрезанный ландшафт с глубокими ямами и острыми известняковыми скалами. Здесь нет рек, плодородной земли и почти нет жизни.
Причина — десятилетия интенсивной добычи фосфатов. В XX веке эти ресурсы сделали Науру невероятно богатым: в 1960-х страна даже считалась самой богатой в мире по доходу на душу населения. Но цена оказалась слишком высокой. Когда запасы истощились, остров остался с разрушенной природой и без собственной сельскохозяйственной базы.
Дорогие продукты и массовое ожирение
Сегодня Науру почти полностью зависит от импорта. Продукты доставляются раз в неделю грузовыми судами, и это напрямую влияет на цены.
Свежие продукты здесь — настоящая роскошь. Например, один манго может стоить около 20 австралийских долларов, а замороженный пирог — примерно 12. В результате жители чаще выбирают более дешевые, но менее полезные переработанные продукты.
Еще несколько десятилетий назад рацион науруанцев был совсем другим: свежая рыба, фрукты, корнеплоды. Но после экономического бума и разрушения сельского хозяйства питание резко изменилось. Сегодня основу составляют белый рис, жареная курица, консервы и сладкие напитки.
Именно это стало одной из ключевых причин массового ожирения. Сейчас около 94,5% населения имеют избыточный вес или ожирение, а более 40% страдают диабетом.
Почему сюда почти никто не приезжает
Попасть на Науру туристам очень сложно и дорого. Всего около 10 рейсов в неделю выполняет Nauru Airlines. Перелет стоит более 1000 евро в одну сторону. Также есть сложная визовая процедура и практически нет туристической инфраструктуры.
Даже отелей здесь всего два. Самый крупный — Menen Hotel — предлагает около 100 номеров, ресторан и бар с видом на океан.
Науру — страна контрастов. С одной стороны — океан, пляжи и ощущение уединенного рая. С другой — ограниченные ресурсы, высокая стоимость жизни и последствия экологической катастрофы. Здесь почти нет общественного транспорта, отсутствуют такси, и передвигаться приходится пешком, на автобусе или арендованной машине.