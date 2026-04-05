Шутка или предательство? Невеста выгнала подруг со свадьбы после подслушанного разговора

Для женщины разница в финансовом положении никогда не была проблемой до ужина у подруги на прошлой неделе. «Я на минуту вышла в туалет, и они думали, что я не слышу. Они говорили о том, как печально, что я соглашаюсь снизить свои требования. Они говорили, что я буду несчастна в браке с мужчиной, у которого ничего нет, и даже высмеяли наш возможный будущий развод», — с горечью вспоминает женщина.