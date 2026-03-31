Что ждет каждый знак зодиака в апреле 2026 года: астропрогноз на месяц

Для Раков апрель может оказаться месяцем ответственности. В центре внимания будут работа, семья, обязательства и решения, от которых уже не получится уйти. Иногда будет казаться, что на вас слишком многое держится, но именно это даст ощущение собственной силы. Особенно важно не тянуть все в одиночку и не молчать о том, что вам тяжело. В личной жизни возможен более серьезный разговор о будущем. В финансах лучше держаться практичного подхода и не строить планы на деньги, которых пока нет.