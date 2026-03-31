Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 31 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Постарайтесь не дать овладевшей вами легкой веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Любую энергию можно использовать в мирных целях, даже вашу.
Телец
Сегодня стоит прислушиваться к мнению друзей, знакомых и даже просто посторонних людей. Но постарайтесь, чтобы их голоса не заглушили ваши собственные мысли.
Близнецы
Сегодня вам будет доставлять удовольствие откалывать самые неожиданные номера, только бы суметь удивить и шокировать тех, кто утверждает, что они знают вас как облупленного. Только не слишком увлекайтесь.
Рак
Сегодня вы сможете с легкостью заработать репутацию ужасающего зануды. Если подобная перспектива вас не радует, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.
Лев
Сегодня вам, возможно, придется заниматься чем-то, что не доставит вам большого удовольствия. Однако, даже имея возможность от этого отвертеться, лучше эту работу выполнить, иначе вы рискуете столкнуться с пренеприятнейшими последствиями.
Дева
Окружающие сегодня будут настойчиво требовать вашего внимания. Будьте сознательны, помогите страждущим. И постарайтесь, чтобы они не заметили, насколько это вам не нравится.
Весы
Сегодняшний день может стать днем воплощения вашей мечты в реальность. Небольшой такой мечты, скромной. Не стоит ждать от судьбы слишком уж многого.
Скорпион
Сплетни - это же такая прелесть. Надо быть уж совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, что вас, дескать, они вовсе не интересуют. Сегодня у вас есть шанс насплетничаться вволю, на несколько лет вперед.
Стрелец
Сегодня вы слишком легко можете забыть, что общаетесь с живыми людьми. Постарайтесь не довести до истерики всякого, кому придется с вами разговаривать, пусть это будет хотя бы каждый второй, лучше - каждый третий.
Козерог
Сегодня хорошо заняться самоанализом, уединившись где-нибудь в уголке с бутылочкой пива (напиток можно заменить произвольным). Даже если толку анализ не принесет, хоть пива выпьете.
Водолей
Сегодня у вас может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувства реальности и не спешите затевать сражения с призрачными чудовищами.
Рыбы
Сегодня вам мила будет любая компания. Постарайтесь быть милы и ей.