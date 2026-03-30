Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам будет дан зеленый свет во всех делах, которые касаются личных проблем. Кроме того, день будет удачен в финансовом отношении.
Телец
Сегодня вы будете радушным хозяином гостеприимного дома. И гости, как водится, не заставят себя долго ждать. Если даже вы никого и не пригласите, наверняка кто-нибудь придет.
Близнецы
Сегодня обстоятельства могут сложиться таким образом, что вместо намеченного отдыха, вы будете крутиться целый день, причем отнюдь не по своим делам. Ну что делать, может кто-нибудь потом за вас покрутится.
Рак
Вы знаете, чего стоите - так потребуйте часть наличными. Сегодня, как не странно, может быть удовлетворена даже столь дерзкая просьба.
Лев
Постарайтесь сегодня воплотить в жизнь хотя бы одну из множества вертящихся в вашей голове идей. Мало того, что уважение окружающих завоюете, так еще и сами себя зауважаете.
Дева
Сегодня вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, что конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, на что вы рассчитывали.
Весы
Всегда проще поверить, что все будет сделано в лучшем виде, чем пытаться проконтролировать процесс самому. Тем не менее, сегодня лучше не полагаться на чьи-либо заверения и постараться сделать все лично.
Скорпион
Если вы не знаете как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Если уж слушать - то ближайших друзей, толку не будет, но развлечетесь.
Стрелец
Будьте сегодня поосторожнее с шутками. Вас могут не понять, причем дело отнюдь не в отсутствии чувства юмора у собеседника, а в туманности и двусмысленности ваших замечаний.
Козерог
Сегодня вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь.
Водолей
Сегодня вы неожиданно получите в полное свое распоряжение огромное количество совершенно свободного времени. Подготовьтесь к этому заблаговременно, в противном случае большого удовольствия вы от сего подарка судьбы не получите.
Рыбы
Сегодня вас будут отчаянно отвлекать от исполнения обязанностей, а затем корить за то, что вы что-то не успели сделать. День чреват скандалом. Старайтесь не поддаваться на провокации.